Alice De Bortoli, splendore su Instagram: “Torna a farmi sorridere” – FOTO

Alice De Bortoli, da Il Collegio a influencer seguitissima, ha postato su Instagram un desiderio condiviso: bellezza lucente

Alice De Bortoli, l’esemplificazione della parola “talento“, anche in giovanissima età. Da quattordicenne è entrata nel cast del docu-reality Il Collegio, dove ha potuto farsi conoscere per le sue evidenti doti. Grazie al suo carattere forte, si è dimostrata una leader, ed è stata subito amata dal pubblico giovane.

Carisma, determinazione e bellezza splendente, l’hanno immediatamente condotta alle porte del successo, e oggi su Instagram vanta un seguito davvero impressionante. Di frequente condivide con i fan scatti della sua immagini e riflessioni importanti, come l’ultima foto da lei postata, che ha già conquistato più di 150mila like.

Alice De Bortoli, lo scatto che ha illuminato i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Alice De Bortoli, classe 2003, vanta su Instagram il numero di quasi 2 milioni di followers, una cifra impressionante per la sua giovane età. A differenza di molte colleghe, la bellissima influencer non condivide solo scatti della sua meravigliosa e apprezzatissima bellezza, bensì anche riflessioni profonde, a sottolineare la sua sensibilità di pensiero.

Lancia spesso messaggi positivi ai fan, ai quali trasmette energia e positività, nonché la sua grande passione per la musica, più specificatamente per la danza, che pratica con costanza.

L’ultimo post contiene una serie di scatti, che ritraggono tutto il suo splendore, in un outfit semplice e meraviglioso. Seduta su una sedia, con indosso una sobria camicia azzurra e pantaloncini bianchi in tinta con le sneakers, sfoggia i capelli raccolti che le evidenziano il dolce viso e irradia Instagram di luce.

La descrizione recita: “Estate ti prego, torna a farmi sorridere“, e in una semplice frase esprime il desiderio condiviso da tutti. In un periodo così complesso, l’estate non rappresenta più solo la già abbastanza ambita solarità e gioiosità che porta con sè. Bensì la libertà, al momento interrotta dalle misure per il contenimento dei contagi da Covid.

Nella speranza di un ritorno alla normalità, non possiamo che associarsi al pensiero della magnifica influencer, che porta già un po’ d’estate su Instagram con questa serie di splendenti diapositive.