Ballando con le Stelle: è polemica. Attrice respinta come concorrente

Ballando con le Stelle. Una famosa attrice ha confessato di aver fatto più volte i casting per entrare a far parte del programma ricevendo sempre un rifiuto

La 15^ edizione della competizione di danza che vede sfidarsi personaggi celebri del panorama dell spettacolo italiano, Ballando con le Stelle, si è conclusa lo scorso Novembre. A salire sul gradino più alto del podio è stato l’attore Gilles Rocca (attualmente impegnato nel reality L’Isola dei Famosi) insieme alla sua coach Lucrezia Lando.

Il programma, condotto dalla preparata e talentuosa Milly Carlucci, è stato investito da rallentamenti dovuti alla pandemia da Coronavirus. La gara si è aperta con mesi di ritardo e, anche in corso d’opera, non sono mancati i colpi di scena e le rinunce a causa del Covid.

Tra le varie performance, il pubblico ha potuto ammirare anche quelle di Rosalinda Celentano. Accompagnata dalla partner di danza Tinna Hoffman, la figlia del Molleggiato si è distinta per bravura dimostrando di essere anche una capace ballerina oltre che ottima attrice. Purtroppo, però non è riuscita ad accedere alle fasi finali. Un personaggio molto legato a lei ha tirato fuori un’indiscrezione riguardo Ballando con le Stelle. Di chi si tratta.

LEGGI ANCHE —–> Vera Gemma, volano accuse pesanti: “Come se fosse un def…..te”

Ballando con le Stelle. Un personaggio è stato respinto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

LEGGI ANCHE —> Isola Dei Famosi, spiazzante iniziativa: cosa ha deciso la direzione Mediaset

La sorella minore di Rosalinda Celentano, l’altrettanto celebre Rosita, in un’ intervistata al settimanale Mio, ha dichiarato di aver nutrito il desiderio di esibirsi e competere a Ballando con le stelle. “Ho pure fatto due provini, tuttavia sono stata esclusa. Probabilmente non era destino, doveva andare così” – ha detto.

Al momento non si sente di riprovare avendo altri progetti in cantiere. Durante la scorsa edizione del programma è stata tra le fan più sfegatate della sorella, sostenendola pubblicamente su Instagram e invitando il pubblico a votare per lei. Proprio il web e i mezzi social sono uno strumento molto usato dalla minore delle Celentano: spesso tiene un dialogo aperto con i fan e pubblica foto del passato, in uno straordinario album fotografico che sa di amarcord. Immagini di repertorio, del lavoro, della famiglia, in cui trapela anche uno forte legame con la cugina, Alessandra, eccelsa ballerina e volto cult della trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Quali sono le aspettative di Rosita, invece? Creare un format con interviste a personaggi importanti che possano svelare il loro mondo interiore attraverso cultura ed esperienze. Ha ideato anche un serie tv; speriamo di poterla vedere presto sui nostri schermi.