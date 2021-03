Il web si scatena contro Caterina Balivo a I Soliti ignoti. Lei reagisce in un modo che lascia tutti a bocca aperta

Caterina Balivo ieri sera è tornata in tv. Dopo la chiusura di Vieni da me, il suo anno sabatico e l’esperienza come giurata a Il cantante mascherato, la bella conduttrice è tornata negli studi Rai. È stata la protagonista della puntata speciale de I Soliti ignoti.

Da alcuni giorni ormai si alternano nel quiz di Rai 1 condotto da Amadeus alcuni volti noti dello spettacolo e della tv che vestono i panni del detective. La vincita che riescono ad incassare sarà poi evoluta a favore di associazioni ed enti benefici.

La Balivo si è impegnata molto ieri sera ma all’inizio il destino non era a suo favore. Ha sottolineato più volte ad Amadeus di tenere molto al gioco per riuscire a vincere il più possibile per aiutare gli altri. Ma nonostante il suo impegno le cose non sono andate per il meglio. Il web si è scatenato contro di lei, ma Caterina ha saputo dare a tutti una bella risposta. Vediamo bene cosa è successo.

Caterina Balivo, dopo le critiche spiazza tutti

Caterina Balivo ha iniziato la sua corsa verso il montepremi a I soliti ignoti con il piede sbagliato. Un errore dopo l’altro lasciando anche Amadeus senza parole. Fare la detective non è proprio il suo forte, lei ci mette molto della sua autoironia per cercare di portare a casa un buon bottino ma i risultati tendono a non arrivare.

E allora il web si scatena contro di lei, a tratti anche con affermazioni un po’ forti. C’è infatti chi la definisce “Incapace” o chi addirittura impreca: “Aiutatela ad indovinare qualche ignoto! Mamma mia!”. Insomma il web percepisce la sua poca propensione e come sempre si esprime in modo troppo colorito ma Caterina alla fine riesce a stupire tutti.

Proprio sul finale arriva la sua rivincita. La conduttrice indovina l’identità dell’ultimo ignoto esultando: “L’Importante è averlo fatto, perché veramente non si poteva…”. E al rush finale riesce a portare a casa anche la scelta vincete del parente misterioso. Per lei 35mila euro da donare in beneficienza.