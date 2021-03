Isola dei famosi, imbarazzo in studio: “C’è un problema con l’uccello”

All’Isola dei famosi Ilary Blasi non riesce a guidare il reality con ordine e disciplina, alcuni concorrenti dicono cose imbarazzanti

Ieri sera si è conclusa un’altra puntata dell’Isola dei famosi e come sempre non sono mancate frasi e situazioni sconcertanti. Da quando è iniziato il nuovo reality, Ilary Blasi che è la conduttrice, e i naufraghi non pensano di essere in diretta nazionale e si lasciano scappare qualche parola di troppo. Nella puntata del 29 marzo a fare la gaffe è stata Myrea, una delle concorrenti che, finita una prova, si è lasciata andare con una frase un po’ imbarazzante.

LEGGI ANCHE>>>Isola Dei Famosi, spiazzante iniziativa: cosa ha deciso la direzione Mediaset

Isola dei famosi: dopo la frase qual è stata lo sguardo di Ilary?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

LEGGI ANCHE>>>Daniela Martani chi è: carriera, biografia, anni e fidanzato del vip dell’Isola dei famosi

Le due squadre si sono unite, Burinos e Rafinados, ed hanno vissuto la prima settimana insieme. Hanno affrontato sfide, momenti tra alti e bassi e non sono mancate le prime discussioni. Intanto durante una prova Myrea dice una frase che spiazza tutti. Si tratta della staffetta: percorso ad ostacoli, fino alla ricomposizione di un totem. Vince la squadra di Drusilla che si butta sul pollo, hanno novanta secondi per mangiare. A quel punto Ilary si rivolge a Miryea: “Hai fatto una squadra tutta al femminile. Te l’avevo detto di usare un po’ di astuzia”. La pupa però non si lascia scoraggiare e risponde prontamente: “Eravamo primi, poi abbiamo avuto qualche problema a montare l’uccello”. La faccia della conduttrice in studio è imbarazzante e dopo un primo momento di disagio la corregge: “Il totem”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Anche le altre componenti del gruppo restano perplesse dopo l’uscita della loro compagna, ma anche questa volta l’imbarazzo finisce tra una risata e una battuta da parte degli ospiti in studio.