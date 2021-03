Cosa sappiamo su Daniela Martani, la naufraga dell’Isola dei famosi? Scopriamo insieme chi è e qualche curiosità su di lei

Un’altra concorrente dell’Isola dei famosi, programma in onda Lunedì e Giovedì su canale 5, condotto da Ilary Blasi, è Daniela Martani, la naufraga delle Honduras. La donna si sta facendo conoscere giorno dopo giorno dagli altri partecipanti, per la sua testardaggine e impulsività. Chissà se riuscirà ad arrivare alla meta? Per il momento si sta impegnando al massimo per farsi conoscere dai telespettatori. E noi vi sveliamo qualche curiosità e dettaglio della sua vita pubblica e privata.

Daniela Martani: chi è la vip dell’Isola dei famosi?

La prima cosa da sapere è che Daniela è alla ricerca di un fidanzato che le faccia perdere la testa e la faccia innamorare. I suoi compagni stanno cercando in tutti modi di aiutarla a trovarlo proprio sull’Isola puntando a qualche concorrente single. La donna all’età di quarantotto anni è ancora senza anima gemella. Molto amante degli animali, è un’attivista e un’opinionista, da tutti conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 9. Dopo quella esperienza la Martani ha abbandonato il suo vecchio lavoro, era un’hostess dell’Alitalia, dedicandosi completamente al mondo dello spettacolo e televisione. Il suo esordio è stato in radio, ha poi lavorato per Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Nemo, Dritto e Rovescio, Fuori dal Coro. Ha partecipato come cantante protagonista in uno show di varietà al Teatro Centrale di Roma.

Ama il mare e nelle Honduras sembra avere trovato il suo habitat tra la natura e il silenzio dell’isola. Con più di quarantadue mila follower, riuscirà a conquistare la meta della finale?