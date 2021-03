Le Donatella in un nuovo post accattivante su Instagram, in un video Giulia si scatena in un balletto irresistibile

Scatenate e sempre in grado di attirare l’attenzione dei propri fan sul web, anche se in una vita lontana da quella di tutti i giorni. Le Donatella, il duo delle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, mantengono inalterata la loro verve e la loro carica, nonché la capacità di ammaliare e sedurre.

Personaggi a tutto tondo, che dopo la loro partecipazione a X Factor qualche anno fa hanno riscosso successo nel mondo della musica facendo fortuna anche in tv (hanno partecipato nel 2019 al Grande Fratello, con Silvia che si è classificata al terzo posto), possono contare su un nutrito seguito di appassionati. I fan le circondano di affetto sul loro profilo Instagram, avendo ‘adottato’ immediatamente nella community anche Nicole, la figlia di Silvia.

Le Donatella, Giulia balla ed è incontenibile: tutti gli sguardi su di lei

Tutte e tre sono protagoniste di un video particolarmente esilarante. Giulia si lascia andare e si scatena nelle movenze sincopate di un balletto, pensando a cosa sarà tra qualche mese, quando si potrà tornare alla normalità. “Perfezionando passi di danza per conquistare tutti una volta riaperti i locali”, scrive nella didascalia.

L’effetto però strappa un sorriso, con i movimenti e le facce di Giulia che provocano la reazione perplessa e divertita di Silvia e Nicole. Silvia la osserva dubbiosa, non nascondendolo nella sua espressione. La piccola Nicole invece ride a crepapelle per i movimenti buffi della zia. Approvano anche i fan, che come sempre non possono resistere al fascino delle due sorelle.