Laura Cremaschi svela il suo segreto di bellezza…un sogno! – FOTO

Laura Cremaschi confida al pubblico dei social il suo piccolo, e a quanto pare efficace, segreto di bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

La bellezza è innanzitutto un dono della natura ma proprio per questo bisogna saperlo conservare e valorizzare negli anni. Lo sa bene Laura Cremaschi che ha voluto rivelare ai suoi tantissimi fan che la seguono su Instagram un piccolo segreto che riguarda la sua incantevole pelle. L’ex tentatrice di “Temptation Island Vip” si è infatti lasciata ritrarre seduta sul lettino di un centro medico dove si è recata per sottoporsi ad una sessione di peeling. Un trattamento che, complice anche l’ottimo lavoro fatto dalla mamma di Laura a suo tempo, sembra davvero aver ottenuto il successo sperato. In questa foto infatti la showgirl si mostra in tutto il suo splendore con dei pratici pantaloni bianchi e una camicia colorata. A soffrire è solo un po’ l’ultimo bottone della scollatura che sembra avere grandi difficoltà a contenere il generoso décolleté quasi sul punto di esplodere. Se Laura ricopre il ruolo di “Regina del web” ad “Avanti un altro” in effetti ci sarà un motivo.

LEGGI ANCHE -> Francesca Verdini, il posteriore in primo piano per lady Salvini, è boom di like – FOTO

La carriera di Laura Cremaschi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo top e pantaloncini: “Sono una sportiva” ma l’occhio cade lì – FOTO

La carriera nel mondo dello spettacolo di Laura Cremaschi è decisamente decollata da quando qualche anno fa è stata notata da Paolo Bonolis che l’ha scelta per ricoprire il ruolo di “Bonas” ad “Avanti un altro“. La showgirl infatti è stata la prima bellezza a vestire tali panni che nell’ultima edizione sono passati a Sara Croce. Laura è però ormai diventata una presenza fondamentale nel cast di personaggi che popolano il mini mondo ideato da Bonolis e quindi anche nell’ultima edizione non si poteva fare di certo a meno di lei. Non più “Bonas” però ma in qualche modo addirittura promossa a “Regina del web“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Un ruolo che davvero le calza a pennello, specialmente dopo la sua partecipazione in qualità di tentatrice nel famoso reality targato Mediaset “Temptation Island Vip”. Sempre più attiva sui social ormai Laura Cremaschi può essere considerata una vera e propria influencer. Ogni giorno cresce infatti il numero di follower che la seguono attraverso i social come Instagram che al momento superano il milione.