Caterina Balivo top e pantaloncini: “Sono una sportiva” ma l’occhio cade lì – FOTO

Caterina Balivo sorprende i fan dei social mostrandosi in un’insolita veste che però le calza davvero a pennello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo è una dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo che ha da sempre potuto sfoggiare bellezza e fascino innato. I suoi esordi da giovanissima nell’ambiente dei concorsi di bellezza ne sono una prova più che evidente. Eppure la simpatica napoletana sembra essersi quasi “rassegnata” all’idea che per mantenere in forma il suo magnifico corpo occorre dedicarsi all’attività fisica. Una rivelazione che lei stessa ha voluto fare attraverso il suo profilo Instagram dove ha pubblicato una foto in cui si dedica proprio a degli esercizi. Sfoggiando una tutina aderente total pink Caterina si è lasciata ritrarre mentre è a lavoro con una sana attività motoria. Ai fanti follower che la seguono sui social non è certo sfuggito quanto, anche in una situazione simile, la bella conduttrice sia riuscita a mantenere intatto il suo essere affascinante. La Balivo, ironica come sempre, ha voluto accompagnare la foto anche con un motto della sua saggia nonna: “Aiutati che il cielo ti aiuta Caterì“.

LEGGI ANCHE -> Shaila Gatta, la velina scopre l’ombelico: una visione incantevole – FOTO

Caterina Balivo e la polemica contro il marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta sempre strabiliante: il suo “davanzale” è patrimonio dell’UNESCO. Bellissima – FOTO

Negli ultimi giorni ha creato un po’ di scalpore un’intervista rilasciata da Caterina Balivo nella quale prende una netta posizione contro gli atteggiamenti maschilisti. A lasciare interdetto il suo pubblico è quello che sembra essere un attacco al marito Guido Maria Brera. La coppia è sposata dal 2014 ed insieme hanno anche due meravigliosi figli, Guido Alberto e Cora. Il problema del maschilismo è un tema decisamente serio contro il quale la conduttrice si è scagliata duramente. In particolare, obiettivo delle sue esternazioni, sono stati quei mariti che si disinteressano della famiglia e della propria casa. Proprio su questo discorso la Balivo ha voluto precisare che il marito assolutamente non è un maschilista ma dalla sua intervista trapela che c’è qualcosa che la disturba.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

A quanto pare infatti Brera mostra malessere quando sua moglie passa, magari nei weekend, ore al telefono per lavoro. Stesso “fastidio” però non può provarlo Caterina quando invece è lui a dover restare lontano da casa spesso uscendo senza dare nessuna spiegazione.