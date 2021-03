Veronica Gentili è apoteosi di bellezza e graziosità: dolcezza unica – FOTO

La professionalità di Veronica Gentili va di pari passo con la sua bellezza: nell’ultimo scatto appare con una grazia unica nel suo genere.

Per la conduttrice e giornalista, Veronica Gentili, ieri è stato il “grande giorno”. La carismatica trentottenne ha colto l’occasione nel suo ultimo post condiviso sui social per festeggiare anche quest’anno l’arrivo della bella stagione. Indossando un abito particolarmente vintage ha conquistato i suoi ammiratori esibendosi in tutta la sua infinita grazia. Veronica è attualmente alla guida della trasmissione in onda su Rete 4 di “Stasera Italia” e, mentre gli ascolti continuano a registrare non pochi traguardi, ha utilizzato il suo recente contenuto primaverile per ricordare al meglio l’appuntamento settimanale ai suoi telespettatori.

Veronica Gentili è apoteosi di bellezza e graziosità: “unica nel suo genere”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

“La felicità grande di tornare in terrazza… Viva viva l’ora legale“, dopo aver svelato il motivo della sua gioia, immersa nella luce arancione del tramonto e vestendo il suo grazioso outfit dalle fantasie che ricordano molto vividamente la moda degli anni ’50, la dolcissima conduttrice romana ha affrontato nella serata di ieri alcune questioni delicate sull’attuale situazione riguardante i vaccini ed i rispettivi indennizzi. Gli ospiti intervenuti durante la messa in onda sono stati successivamente mostrati da Veronica anche nelle sue storie di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

La giornalista ha anche partecipato, collegandosi da remoto durante la mattinata di oggi, alla trasmissione di “Non Stop News”, firmata da RTL 102.5 e capitanata dai colleghi Giusi Legrezi ed Enrico Galletti. Infine a tessere gli elogi della conduttrice ci penseranno i suoi fan, commentando in tal modo il bellissimo scatto in terrazza: “Sempre impeccabile, sei un’ottima giornalista“.