Simona Ventura, ospite da Antonella Clerici svela grande preoccupazione

Simona Ventura si è collegata con gli studi di “E’ sempre mezzogiorno”. Emozionata per il suo imminente ritorno in tv ha poi rivelato ai microfoni di Antonella Clerici una grande preoccupazione.

Manca solo un giorno all’inizio di “Game of Game”. A presentare il format Simona Ventura. La conduttrice ritorna così sugli schermi. Oggi è stato ospite nella trasmissione di Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno”. Collegata da Roma, nell’emozione ha raccontato come sia felice di aver preso parte a questa trasmissione. Un programma di sei puntate che sono state registrate in uno studio a Lisbona. Sono sei i vip che sono stati coinvolti nelle sfide sia fisiche che mentali.

“Mi sono divertita ho riso tanto, i vip sono in condizioni abbastanza sadiche a è un programma molto leggere e divertente”, le parole di Simona.

Una leggerezza che afferma essere fondamentale in questo periodo. La conduttrice ha poi confessato di non aver provato nessun gioco non escludendo questa possibilità però in futuro. Il programma andrà in onda da domani sera su Raidue.

Simona Ventura: svelata grande paura

Questi mesi di emergenza sanitaria hanno impattato tutta la collettività. La conduttrice ha avuto un’esperienza diretta con il covid. Dopo aver ha contratto il virus è finalmente guarita. Sono tre le settimane di reclusione a cui si è sottoposta. La Ventura è madre di tre figli ed è proprio in merito a loro che ha svelato ai microfoni della Clerici una grande preoccupazione. In particolare in merito alla figlia Caterina.

“Vedo che i ragazzi si abituano, vedo che Caterina ha grande spirito di adattamento e questo mi fa un po’ paura perché è una cosa contro natura”, il commento di Simona. La conduttrice poi sottolinea come sarà necessario abituare i giovani di nuovo alla presenza.

Tra le novità Simona torna in tv anche con un altro programma dedicato alla cucina. “Pasticci in famiglia”, il titolo della trasmissione che sarà trasmesso su Raidue ogni domenica nell’ora di pranzo. Sarà una sorta di cooking show.