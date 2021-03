Simona Ventura ha una figlia adottiva, lo sapevate? Tutto su Caterina

Sapete che Simona Ventura in realtà ha tre figli? Due avuti dal matrimonio con Bettarini e una adottiva che si chiama Caterina. Vi spieghiamo la storia

Simona Ventura, dopo la rottura de suo matrimonio con l’ex calciatore Stefano Bettarini ha ricominciato. Oggi è felice affianco a Giovanni Terzi, ma sapevate che ha una figlia adottiva? Ebbene sì, oltre ai suoi due figli naturali, ormai grandi Niccolò che ha 22 anni e Giacomo di 21, in casa c’è anche una principessa. Due uomini ormai ma oltre a loro c’è una terza figlia per la bella e bionda presentatrice.

In molti non lo sanno ma Simona ha adottato molti anni fa, nel 2006, una bimba, Caterina. Con lei è nato un rapporto speciale, unico, di quelli che ti cambiano la vita. In quell’anno lei non avrebbe mai immaginato di dover fare di nuovo la mamma, era impegnata tra il lavoro e la sua famiglia, quando improvvisamente la sua vita è stata sconvolta proprio da Caterina. La piccola aveva solo poche settimane, figlia di una parente della conduttrice che per vari motivi non poteva occuparsene e allora Simona l’ha accolta tra le sue braccia.

L’ex moglie di Bettarini ha deciso di prendersene cura anche se nella sua famiglia gli animi con suo marito non era già dei migliori tanto che due anni dopo si sarebbero separati ma lei andò avanti anche con le pratiche di affido. Non è stato facile ma alla fine ce l’ha fatta.

Simona Ventura e la sua Caterina, un grande amore

Simona Ventura ottenne da subito l’affido di Caterina ma per soli due anni, poi fu prolungato di altri due ma lei era decisa e non voleva abbondonare la bambina, voleva occuparsi di lei in tutto e per tutto e alla fine ottenne prima l’affido senza termine che nel 2014 si è trasformato in adozione.

Caterina dunque è figlia a tutti gli effetti della conduttrice, sorella effettiva di Niccolò e Giacomo. Una battaglia quella fatta dalla conduttrice non per strappare Caterina alla sua mamma biologica ma per tutelarla a livello legale e darle il suo cognome. Lei infatti si chiama Caterina Ventura.

E così Caterina è diventata oltre che la piccola, la “principessa di casa” amata e ben voluta anche dai suoi fratelli. Caterina quest’anno spegnerà le sue 15 candeline. Il suo compleanno è il 31 maggio e frugando bene sul profilo di Simona Ventura si trova qualche foto insieme alla sua figlia adottiva alla quale dedica sempre bellissime parole.