Veronica Gentili, sgabello e posa da infarto: “Vi aspetto” – FOTO

La giornalista Veronica Gentili fa innamorare i fan con un altro scatto su Instagram della sua affascinante bellezza: unica

Veronica Gentili è uno dei volti più apprezzati del giornalismo televisivo, ma ci sono altre esperienze nella sua carriera. Inizia come attrice in diversi film, diventa pubblicista e scrive per Il Fatto Quotidiano, presenzia come opinionista in diversi programmi di attualità, fino a giungere alla attuale co-conduzione a Stasera Italia su Rete 4. Evidente a tutti la sua notevole bellezza, oltre che all’elevata professionalità che dimostra in trasmissione, è molto seguita anche sui social.

Veronica Gentili, la posa che fa innamorare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Veronica Gentili utilizza i social come strumento per condividere il proprio pensiero sull’attualità e dare appuntamento ai telespettatori alla programmazione di Stasera Italia. Seguita da più di 100 mila follower, anche per la bellezza della quale è dotata, la giornalista non manca di postare le foto che la ritraggono a lavoro, molto apprezzate dai fan.

L’ultimo ha decisamente stupito i seguaci, che si sono scatenati in commenti di stima e apprezzamento nei suoi confronti. Veronica appare al centro dello studio mentre si serve di uno sgabello per posare, e il risultato è altamente seducente. La sua bellezza emerge in un’esplosione di fascino e carisma, e l’espressione misteriosa aumenta l’effetto a dismisura.

L’outfit è composto da un semplice completo nero con décolleté abbinata e camicetta bianca, per un risultato decisamente elegante. Una donna in carriera di classe e professionale, e per questo ancora più sexy, seppur involontariamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Proprio questo potente cocktail di professionalità, carisma e bellezza le conferiscono un fascino unico nel suo genere, carta vincente del suo successo.