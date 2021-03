Senhit verso L’Eurovision: “Per me davvero tanta ‘Adrenalina’”

La nostra intervista video a Senhit, la cantante in gara all’Eurovision Song Contest per San Marino. La cosa più pazza fatta per la musica? Lanciarci da un paracadute

Cantante, attrice e ballerina. In lei si uniscono le sue radici africane, lo stile nostrano e una vocazione musicale elettro pop che ha attratto grandi produttori inglesi, italiani e americani. Nata in Italia da genitori di origine eritrea, Senhit è cresciuta tra Bologna, la vicina San Marino e il mondo dei musical internazionali. Tra il palco del teatro e quello dei concerti ha collaborato con grandi nomi della musica come Zucchero e gli Stadio.

Canta in italiano e in Inglese e oggi per tutti è la Freaky Queen. Per la seconda volta dopo il 2011, quest’anno rappresenterà all’Eurovision Song Contest San Marino con la sua ‘Adrenalina’, il singolo prodotto in collaborazione con il rapper multiplatino Flo Rida.

Nella nostra video intervista Senhit ci ha raccontato tutta l’emozione per il ritorno a cantare dal vivo, dopo oltre un anno di stop, su un palco così prestigioso come quello di Rotterdam e molto altro ancora.

Chi è Senhit oggi

È una persona solare, pazza, super freaky e sempre positiva

A che età hai iniziato a cantare?

Giovanissima, non ve a dirò mai l’età.. a 14 anni, super giovane

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Senhit (@senhitofficial)

Il singolo che ti ha regalato il successo?

Ce ne sono stati diversi, ma a livello più ampio Stand by, Eurovision 2011

Italiano o inglese?

In generale ti direi italiano perché è la mia lingua madre però con l’inglese e la possibilità di andare anche un po’ fuori grazie alla produzione che mi distribuisce da diverso tempo ti dico inglese

In gara all’Eurovision Song Contest, più paura o emozione?

Assolutamente emozione con un po’ di cacarella, anche un po’ di paura

Ti senti più Freaky o più queen?

Più freaky

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Senhit (@senhitofficial)

I Maneskin, temuti rivali o prezioso confronto?

Preziosissimo confronto. Sono molto contenta dei Maneskin, meritano quel palco, giovani, talentuosi, con una bella canzone

Grado di felicità da 0 a 100 per la collaborazione con Flo Rida

200 mila.. Flo Ride è stata una bellissima sorpresa. Gli ho mandato il brano, gli è piaciuto e ha messo questo meraviglioso cameo, è uscita una versione dove lui ha un po’ più di spazio, poi da lì abbiamo estrapolato la versione per Eurovision. Incrociamo le dita e speriamo riesca ad essere con me su quel palco

E tu quanta adrenalina hai per tornare a cantare dal vivo?

Non vedo l’ora, è più di un anno che sono ferma come tutti quanti e non vedo l’ora. Stiamo già cominciando a lavorare all’allestimento e quello che vedrete sul palco a Rotterdam, davvero tanta adrenalina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Senhit (@senhitofficial)

La cosa più pazza che hai fatto per la musica

Mi sono lanciata con il paracadute!

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Senhit guarda il video: