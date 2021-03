A tu per tu con Federica Di Martino: lavoro, carriera, vita privata e tante curiose chicche raccontate solo a noi di YesLife

Cresciuta a pane e palcoscenico, Federica di Martino oggi è un’attrice teatrale apprezzatissima dal pubblico e dalla critica. Dopo il diploma all’Accademia “Silvio d’Amico” ha lavorato fin da dubito con grandi registi del calibro di Luca Ronconi, Luca Barbareschi e Pino Quartullo.

Ha preso parte anche a diverse fiction televisive di successo come Una Donna per amico e Ricominciare, ma capisce che è il teatro a renderla davvero felice. Tantissime le pieces alle quali prende parte, dalla Coscienza di Zeno con Massimo Dapporto alla Medea di Euripide e all’Elettra di Sofocle entrambe dirette del grande Gabriela Lavia.

Ed è proprio sulle tavole del palcoscenico, uniti da una passione in comune, che nasce una grande storia d’amore. In una bella intervista video Federica di Martino si è raccontata in lungo e in largo, dalla carriera alla vita privata, regalandoci, solo a noi di YesLife, tante chicche su di lei.

Ciao Federica, presentati ai nostri ascoltatori

Ciao sono Federica di Martino, un’attrice che fa prevalentemente teatro.

A che età hai cominciato nel mondo della recitazione?

Ho cominciato a 15 anni in una compagnia teatrale amatoriale, poi a 18 ho superato l’esame per l’Accademia di arte drammatica “Silvio d’Amico”. Ho studiato tre anni e ho iniziato a lavorare a 22 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICA DI MARTINO (@federicadimartino_actress)

Tre aggettivi per descrivere questo lungo anno di stallo per lo spettacolo

Amaro, faticoso, speranzoso, c’è speranza che accada qualcosa di nuovo.

Stai lavorando con tuo marito ad un nuovo spettacolo, Le leggi della gravità. Un motivo per vederlo

Perché è un testo contemporaneo che affronta una tematica molto attuale da un punto di vista speciale. Parla di una donna che confessa l’omicidio del marito, della differenza di ciò che è giusto e ciò che è legale.

Con tre parole come ti immagini il tuo ritorno a teatro?

Gioioso, liberatorio e felice

LEGGI ANCHE –> Orietta Berti: “Orgogliosa di portare all’Ariston il bel canto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICA DI MARTINO (@federicadimartino_actress)

LEGGI ANCHE –> Massimo di Cataldo: “Il mio ritorno con la voglia di speranza…

Medea o Elettra?

Elettra

Un milione di follower su Instagram o un fragoroso applauso a teatro?

Un fragoroso applauso a teatro tutta la vita

La tua prima spesa folle appena hai messo da parte un po’ di soldi con il tuo lavoro

Mi sono comprata un cappotto magnifico che non potevo asslutamente permettermi, a Padova. Ero giovanissima, ho speso due settimane di paga e non sapevo come vivere.

La peggiore cosa che hai detto a tuo marito durante una litigata

Gliele ho dette tante.. forse ti lascio!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICA DI MARTINO (@federicadimartino_actress)

Chi tra voi due è più ritardatario

Io certamente, mi marito è puntualisso, se deve prendere un aereo esce tre ore prima. Io invece sono quella che riesce a perdere i treni anche arrivando mezz’ora prima

E più puntiglioso sul lavoro?

Ma certamente mio marito!

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Federica di Martino guarda il video: