Dopo 12 anni arriva la svolta nel caso della scomparsa di Barbara Corvi, la donna di cui si sono perse le tracce il 27 ottobre del 2009.

Barbara Corvi scomparve nel nulla il 27 ottobre del 2009, poco dopo aver confessato al marito di intrattenere un rapporto extraconiugale. Della donna, madre di due figli e residente a Montecampano di Amelia (Terni) non si seppe più alcunché. A 12 dal verificarsi dei fatti la svolta. I Carabinieri di Terni hanno eseguito un arresto.

Terni, scomparsa Barbara Corvi: arrestato il marito dai carabinieri

Sono trascorsi dodici anni da quando di Barbara Corvi non si ebbero più notizie. Scomparsa da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre 2009, della donna madre di due figli, si perse ogni traccia. Una sparizione rimasta senza spiegazione, almeno fino ad oggi. I Carabinieri di Terni hanno, infatti, eseguito un’ordinanza cautelare di custodia in carcere nei confronti del marito Roberto Lo Giudice. L’accusa, riporta la redazione di Fanpage, è quella di omicidio. Una svolta inaspettata, che giunge dopo oltre un decennio dal verificarsi dei fatti.

Il caso di Barbara Corvi si era riacceso la scorsa estate, quando la Procura decise di riaprire le indagini. Una notizia che emerse all’esito dell’audizione di un uomo appartenente alla Ndrangheta pentitosi e allocato in provincia di La Spezia.

Stando a quanto emerso sino ad ora, pare che Barbara Corvi sparì poco dopo aver confessato a Roberto Lo Giudice di avere una relazione con un altro uomo. Circostanza che il marito l’avrebbe obbligata a rendere nota a tutti i parenti ed a scusarsi. Inoltre, pare che nonostante la promessa di interrompere i rapporti con il suo amante, la donna avrebbe continuato a vedersi con quest’altro uomo. A scoprirlo sarebbe stato sempre Lo Giudice dopo aver letto un messaggio sul cellulare della moglie. E forse, riporta Fanpage, potrebbe essere stato proprio questo il movente dell’omicidio e del conseguente occultamento di cadavere. Questa sarebbe la chiave di lettura data dalla Procura che ora prosegue con le indagini.

Giorni dopo la scomparsa di Barba Corvi, venne recapitata presso la sua abitazione, una cartolina a firma proprio della donna in cui si leggevano rassicurazioni rivolte ai figli e la conferma che si fosse trattato di un allontanamento volontario.

I due stavano insieme da molto tempo. Si erano conosciuti quando la donna era poco più che adolescente, con non poche remore da parte della sua famiglia la quale non accettava la frequentazione.