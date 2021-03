Il giallo della scomparsa di Alessandro Venturelli: è sequestro di persona?

È mistero sulla scomparsa di Alessandro Venturelli. La Procura di Modena indaga per sequestro di persona, ma rimane ancora valida la pista della psico setta

Ancora nessuna traccia di Alessandro Venturelli, il ventunenne che si è allontanato da Sassuolo, in provincia di Modena, il 5 dicembre scorso senza più farvi ritorno. Da allora sul suo caso ci sono stati solo pochi e sporadici aggiornamenti negli ultimi tre mesi e mezzo. In particolare la trasmissione “Chi l’ha visto?”, che segue la vicenda fin dall’inizio, fa il punto sulle piste seguite dagli inquirenti.

Il 21enne è sparito portando con sé soltanto i documenti, ma non il cellulare. L’ultimo avvistamento è una segnalazione di due telespettatrici: delle foto scattate il 18 febbraio alla stazione centrale di Milano. Al centro due giovani con la mascherina, di cui uno che corrisponde alla descrizione di Alessandro. L’altro ragazzo potrebbe essere Stefano Barilli, un ragazzo scomparso sempre dall’Emilia-Romagna, ma da Piacenza.

Da quanto riportano le famiglie Venturelli e Barilli, i due giovani non si conoscevano. Ma da quando sono emerse quelle foto, si prova a risalire ad una connessione fra i due.

Alessandro Venturelli: la sua scomparsa è sequestro di persona?

Tuttavia le indagini non hanno ancora stabilito il vero motivo della scomparsa dei due ragazzi. Una email spedita di recente al padre di Alessandro fa però pensare che il giovane sia sotto l’influenza di una psico-setta. Secondo “Quarto Grado”, programma di Rete 4, il messaggio è stato spedito dal Canton Ticino in Svizzera, ed è firmato dalla “Fondazione nuova era”, un ente che “diffonde pratiche di salvezza per un mondo che va a rotoli”, con tanto di video che annuncia la fine del mondo.

“Tutte le piste sono aperte – ha ribadito l’avvocato Barbara Iannuccelli, che assiste i Venturelli – evitiamo di condizionare le segnalazioni. Chiunque possa individuare in un ragazzo Alessandro non sia condizionato dalla pista della psico-setta”. Per questo la Procura di Modena in questi giorni ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti.

Sempre più marcata l’angoscia dei genitori, che sperano in nuove segnalazioni. Straziante il messaggio rivolto dal padre al ventunenne di Sassuolo nella puntata di “Chi l’ha visto?” dedicata al caso. “Caro Alessandro, sono mesi di silenzio assoluto. Abbiamo bisogno di un tuo gesto per capire che ci sei. Non vogliamo ostacolare in nessun modo la tua scelta, ma solo sapere che stai bene. Non siamo arrabbiati, ma preoccupati. Questa situazione è atroce e pesante, ogni giorno che passa è un calvario“.