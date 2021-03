Vaccino Johnson & Johnson, dal 16 aprile arriva anche in Italia

Dal 16 aprile arriva in Italia il vaccino di Johnson & Johnson. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’unico medicinale anti Covid monodose

C’è una data per l’approdo del vaccino americano Janssen, di Johnson & Johnson in Italia. Dal 16 aprile si procederà con le somministrazioni dell’unico medicinale anti Covid che necessita di un’unica dose. La notizia è stata lanciata dall’agenzia France Presse, ed è stata poi confermata dal presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei.

In un post su Facebook, Medusei scrive: “Il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dopo metà aprile… Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire“.

Vaccino Johnson & Johnson, dal 16 aprile in Italia

Il vaccino Johnson & Johnson potrebbe essere la tanto attesa svolta per accelerare la campagna vaccinale in Italia. Approvato dall’Ema lo scorso 11 marzo, secondo i test ha un’efficacia del 67% e ha una percentuale di protezione elevata, l’85%, contro la malattia nella sua forma più grave. Il vaccino Johnson & Johnson potrà essere utilizzato a partire dai 18 anni d’età.

Le sue caratteristiche lo rendono il medicinale più gestibile e trasportabile, visto che necessita di una sola dose e può essere conservato in normali frigoriferi. Una grande differenza rispetto ai vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna. Come AstraZeneca, Sputnik e Reithera, anche il vaccino americano è a base di vettori virali: nel caso specifico, l’adenovirus umano (Ad26) viene reso innocuo e non può replicarsi per espandere l’infezione. E secondo i primi studi sulle varianti, sarebbe efficace contro la sudafricana, e la brasiliana.

Secondo gli accordi sottoscritti con la casa farmaceutica americana per la fornitura del vaccino, nell’Unione Europea dovrebbero arrivare 200 milioni di dosi entro la fine del 2021.