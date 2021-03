Carolina Stramare, la ex Miss Italia è sensuale anche quando guida-FOTO

La bella Stramare appare bellissima in uno scatto su instagram mentre guida l’auto e canta una canzone per i suoi follower

Carolina Stramare è sensuale anche mentre guida e canta. L’ex Miss Italia appare sempre perfetta e tirata non c’è che dire. Con i suoi lunghi capelli scuri e gli occhi chiarissimi incanta tutti. Sul suo profilo instagram appare come modella per il famoso brand di moda Guess. Stupenda nei vestiti del noto brand che fanno trasparire tutta la femminilità di ogni donna. Questi abiti si adattano perfettamente alle forme sensuali dell’ex Miss Italia.

Carolina Stramare e la ritirata dell’Isola dei Famosi

La bella Stramare doveva essere una concorrente della nuova edizione dell’Isola dei famosi, ma purtroppo è stato annunciato che non parteciperà più al reality. I motivi che hanno spinto la Stramare a prendere questa decisione, sono dovuti a problemi familiari che sono sopraggiunti. Non sarebbe quindi tranquilla a lasciare la famiglia in balia dei problemi per dedicarsi al reality. L’annuncio è stato fatto poco tempo fa sui social. Sicuramente un peccato, in molti avrebbero voluto vedere la bella ex Miss Italia alle prese con la sopravvivenza sull’isola. Inoltre avrebbe avuto la possibilità di farsi conoscere meglio dal pubblico.

Si è detta molto dispiaciuta per non poter partecipare, ma la salute è la prima cosa e quindi deve tutelare quella in questo momento. Inoltre di opportunità ce ne saranno altre, un’altro reality magari. La Stramare è molto seguita sui social, ha infatti 215 mila follower. Ormai è una modella a tutti gli effetti, ha posato per diversi brand famosi tra cui Alfa Romeo, Tezenis e anche Guess. Lei è nata a Genova ma ha vissuto a Pavia con i nonni e il padre. Purtroppo la madre è venuta a a mancare anni fa per una brutta malattia. La Stramare aveva già vinto Miss Lombardia e subito dopo ha ottenuto il titolo di Miss Italia. Ha portato la corona per più tempo rispetto alle altre Miss Italia.

Il motivo è dovuto alla pandemia. Ma in quel tempo la bella Carolina si è fatta conoscere e ha avuto occasioni lavorative importanti. Riguardo la sua vita privata, non si sa molto. Le sono stati attribuiti diversi flirt ma non si sa con certezza se sia fidanzata o meno. Si parla di una presunta frequentazione con Christian Maldini ma anche con Matteo Bocelli. Lei smentisce e non fa trasparire nulla.