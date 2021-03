Tommaso Zorzi pronto al salto di qualità: la proposta irrinunciabile

Il giovane influencer Tommaso Zorzi è pronto per fare un salto importante nella sua carriera, potrebbe cambiare tutto per lui

Al momento Tommaso Zorzi, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip è l’uomo più cercato del panorama televisivo. La sua personalità forte ed esplosiva sta facendo tremare gli altri conduttori. Tutti vogliono il giovane Zorzi, fresco e giovane che porta una ventata di modernità in tutti i programmi. La sua visione delle cose è molto apprezzata e diverte molto il pubblico. Al momento è stato reclutato da Ilary Blasi come opinionista dell’Isola dei famosi. A quanto pare però un Big della televisione lo vorrebbe al suo fianco.

Tommaso Zorzi reclutato da un Big della televisione e del giornalismo

Zorzi ha ricevuto una proposta più che allettante da uno dei big della televisione. Si tratta di Maurizio Costanzo che sarebbe pronto ad accogliere Tommaso Zorzi come ospite fisso nel suo programma. L’influencer ha già partecipato come ospite alle prime puntate del Maurizio Costanza Show, ma ora Costanzo lo vuole al suo fianco come presenza fissa. Il famoso giornalista ha motivato la sua scelta sostenendo che Tommaso è un ragazzo simpatico e intelligente che si contraddistingue per la sua verve e la personalità fuori dalle righe. Per Costanzo è un occasione anche di raggiungere un pubblico molto più giovane, dal momento che Zorzi sui social è molto seguito e amato. Diventando ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, sicuramente in moltissimi lo guarderebbero.

Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip si è fatto conoscere molto bene e ha attirato l’attenzione di molti personaggi dello show business. Dopo aver vinto il reality, per Zorzi si sono aperte molte porte e continuano ad aprirsi. Ilary Blasi lo ha chiamato come opinionista all’isola dei famosi e ora Maurizio Costanzo lo vuole come ospite fisso nel suo programma. Certo un’opportunità d’oro per il giovane che ha capito di amare lo spettacolo e di voler fare questo mestiere nella vita. Il giovane è pronto a fare la gavetta in televisione per costruirsi una bella carriera all’interno delle reti Mediaset.

Sicuramente ci riuscirà, per il suo talento naturale, la simpatia e l’intelligenza. Tommaso viene da una buona famiglia, è un ragazzo molto educato e ha ricevuto un’istruzione formidabile. Lui è infatti laureato in Business Management a Londra. Sicuramente si porta dietro un bagaglio notevole di cultura e questo fa la differenza spesso.