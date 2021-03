Anna Tatangelo, dichiarazione clamorosa su un noto programma

Anna Tatangelo ha confidato ai fan su Instagram una dichiarazione che coinvolge un noto programma, lo condurrà lei?

Anna Tatangelo, artista multiforme, l’abbiamo vista cambiare pelle più volte nella sua ventennale carriera, iniziata da adolescente. Un talento evidente fin dai primi anni, con la capacità espressiva tipica delle migliori interpreti.

Con Gigi D’Alessio ha composto un sodalizio sentimentale e professionale davvero vincente e molto apprezzato dal pubblico, ma la cantante ha saputo evolversi, rendendo ogni disco differente dal precedente.

Attraverso l’ultimo cambiamento si è davvero superata in quanto aspettative, lasciando i fan piacevolmente stupefatti. Evidente nella collaborazione con Geolier, per il brano “Guapo“, che la vede avvicinarsi alle sonorità urban della musica rap.

Ma le ultime dichiarazioni di Anna Tatangelo fanno presumere che le sue ambizioni non si esauriscano qui.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo e l’abitudine che non si toglie: “Troppe volte al giorno…”- FOTO

Anna Tatangelo e Le Iene: clamorosa dichiarazione

LEGGI ANCHE —> Elodie, lo sfogo più duro: si arrabbia e sui social fa fuoco e fiamme – FOTO

Nel percorso professionale di Anna Tatangelo si contano numerose esperienze artistiche, ma anche televisive. Concorrente a Ballando con le Stelle e Celebrity MasterChef, ma anche giurata a Miss Italia, X Factor e a All Together Now, la cantante non si è fatta mancare le più disparate avventure.

Proprio su Instagram, dove è estremamente seguita dal numero impressionante di 1,7 milioni di followers, ha risposto direttamente alle domande dei fan. Tra queste, una in particolare riguardava i progetti per il futuro ed eventuali desideri, alla quale l’artista ha prontamente risposto, come se si fosse già posta il quesito.

Senza alcun dubbio, la scelta ricade sul noto programma televisivo di Italia 1, Le Iene. Una dichiarazione sorprendente, che tuttavia non lascia alcun dubbio sulle capacità della cantante di “tenere il palco”, e tanto meno sull’abilità di saper trasmettere la sua spiccata e piacevole personalità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sarebbe un’esperienza inedita, ad aggiungersi al già ampio bagaglio della classe ’87, che a soli 34 anni vanta una carriera onorevole.