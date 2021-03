Make-up per Pasqua 2021: occhi irresistibili e labbra da baciare! – VIDEO

Pasqua è alle porte e non dobbiamo lasciarci cogliere impreparate: nonostante le restrizioni, nessuno ci vieta di essere sempre al top!

Anche se passeremo di nuovo la Pasqua in zona rossa, è importante tirarci su di morale ed essere sempre chic, anche in casa: aiuterà ad alzare l’umore!

Per un make-up da sogno, da sfoggiare il 4 aprile e non solo, ho scelto una proposta trucco sui toni dell’arancione.

Per realizzarlo basterà picchiettare un ombretto del colore mostrato in foto, nella seconda metà di palpebra mobile e nella piega dell’occhio.

Successivamente sfumate con un pennello abbastanza grande, come quelli utilizzati per le polveri del viso, in modo da ottenere una sfumatura ampia e, allo stesso tempo, naturale.

Make-up sui toni dell’arancione: ecco un trucco adatto a tutte!

Appena terminato di sfumare l’ombretto arancione, bisogna procedere stendendone uno color champagne sulla prima metà di palpebra mobile e sul condotto laminale: successivamente sfumare con lo stesso pennello grande, precedentemente utilizzato.

Con un ombretto nero matte ed un applicatore in spugna, andate a creare una linea simile a quella di eyeliner, portata verso l’esterno: non serve estrema precisione, in quanto subito dopo averlo applicato, andrà sfumato.

Per completare il trucco occhi basterà, infine, portare il colore arancione di prima anche sulla rima cigliare inferiore e stendere il mascara.

Per il viso è consigliabile applicare un blush pescato, per riprendere gli occhi: in alternativa anche un bronzer si sposerebbe molto bene con questo tipo di make-up.

Per quanto concerne le labbra, qualunque colore o finish andrà bene, ad eccezione di qualsiasi sfumatura di rosa, poiché stonerebbe con le tonalità dell’arancio e del pesca utilizzate in precedenza.

FRANCESCA BACOSI

POTETE TROVARE IL VIDEO COMPLETO QUI: