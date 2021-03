Paola Di Benedetto, stile casual e quella parte del corpo lasciata scoperta – FOTO

Paola Di Benedetto per le vie della città sfoggia uno stile casual che lascia scoperta una parte del corpo. Incantevole.

Paola Di Benedetto è una delle giovani più seguite sui social vantando ben 1,7 milioni di followers. Modella, ambita influencer e speaker radiofonica su RTL 102.5. Alla Di Benedetto non manca assolutamente nulla. Ogni foto è un’occasione per ammirarla in tutta la sua genuinità, caratteristica che gli ammiratori e le ammiratrici apprezzano particolarmente.

Nell’ultima foto Paola è baciata dal sole mentre passeggia per le vie del centro, sfoggiando un outfit casual: denim chiaro a vita alta a cui ha abbinato della sneakers bianche. Bianco come il piccolo top che lascia scoperta la pancia, una zona particolare del corpo che fa impazzire i followers.

Capelli legati e poi il tocco nero dato dal giubbino lungo in pelle, gli occhiali e la borsa griffata Chanel. Buona giornata paola🥰sei pazzesca e sempre bellissima❤…si legge tra i numerosi commenti a lei dedicati. Di haters – al momento – nemmeno l’ombra.

Paola Di Benedetto, la FOTO in lingerie che spiazza tutti

Un’importante collaborazione ha annunciato pochi giorni fa la Di Benedetto sui canali social e che riguarda uno dei brand leader nel settore: Intimissimi.

Super felice di annunciarvi questa nuova avventura con @intimissimiofficial 🌷🌿🌺 scrive orgogliosa l’influencer mentre posa in lingerie in pizzo sulle tonalità del beige. Un completo audace, soprattutto per le trasparenze lungo lo slip.

Una foto da quasi 100 mila like e da tantissimi commenti che rendono felice Paola tanto da rispondere ad alcuni di questi per ringraziarli per il sostegno che riceve quotidianamente.