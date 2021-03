Spionaggio Italia-Russia: arrestato ufficiale della Marina militare

Arrestato un ufficiale della Marina militare italiana, accusato di spionaggio: si era incontrato con un ufficiale russo per cedergli documenti top secret

Incontri clandestini, spie straniere e documenti top secret: sembrano gli ingredienti perfetti per un thriller, invece sono gli elementi che hanno portato all’arresto di un ufficiale della Marina militare italiana. Il capitano di fregata era in contatto con un ufficiale russo di stanza in Italia, e stava per cedergli fascicoli secretati in cambio di soldi.

Intercettato dai Carabinieri, il militare è stato colto in flagranza di reato dagli uomini del Ros. Adesso contro di lui e l’ufficiale russo pendono accuse gravissime: spionaggio e rilevazione di segreto, in violazione della sicurezza dello Stato. E l’investigazione della Procura di Roma è ancora all’inizio.

Spionaggio Italia-Russia: arrestato ufficiale della Marina

I fascicoli che l’ufficiale italiano avrebbe dovuto fornire al russo sono di natura militare. Si tratta di documenti classificati, provenienti dallo Stato Maggiore della Difesa. L’uomo li avrebbe ceduti per un compenso in denaro. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, la cifra sarebbe 5mila euro. Lo scambio sarebbe avvenuto in un luogo appartato, un parcheggio della Capitale. Ma i Carabinieri hanno seguito il capitano e hanno arrestato i due ufficiali.

La conferma del fatto arriva anche dall’Ambasciata russa in Italia, che si è detta disposta a collaborare con le autorità italiane per fare luce sui reati. “Per adesso – spiegano dalla sede diplomatica – riteniamo inopportuno commentare l’accaduto. In ogni caso ci auguriamo che quello che è successo non si rifletta sui rapporti bilaterali tra la Russia e l’Italia“. Un messaggio analogo di invito alla cooperazione è giunto anche dal Cremlino.

L’ambasciatore russo a Roma, Sergey Razov, è stato convocato alla Farnesina dal segretario generale del ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, e dal Ministro Luigi Di Maio. Gli è stata notificata l’immediata espulsione dall’Italia dei due funzionari russi coinvolti nella vicenda, in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.