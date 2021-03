La showgirl dei sogni Justine Mattera paralizza tutti i suoi ammiratori: l’ultimo shooting in cui mostrarsi è pura dinamite.

Passano gli anni eppure la showgirl newyorkese, Justine Mattera, appare agli occhi dei suoi ammiratori come sempre più irresistibile. Quarantanove anni, sangue italiano ed una strabiliante carriera da fotomodella alle sue spalle che non accenna ad appendere al chiodo. Justine continua a primeggiare nel mondo della moda che la vede come sua prediletta fin dai suoi esordi con la grintosa “italodance” negli ultimi anni ’90.

Da lì in poi approderà anche con grande successo sul piccolo schermo, dedicandosi alla conduzione di alcuni programmi al fianco di importanti conduttori come Paolo Limiti e da altrettanto ferrati registi come Saverio Marconi e Claudio Insegno.

Justine Mattera: “pura dinamite” alla ricerca del paradiso perduto…

Una didascalia pressoché incomprensibile è quella che accompagna il meraviglioso ed accattivante estratto dello shooting che vede la soubrette come sua protagonista. Un elogio forse proprio agli anni clou della sua carriera. Quel 2000 che appare ancor così vivido e palesemente elettrizzante è ormai parte integrante della sua personalità artistica. Una moda caratterizzata per lo più da top striminziti e da colori sempre sgargianti che Justine continua a sostenere più che degnamente.

Lo scatto paradisiaco è apparso su Instagram soltanto mezz’ora fa e pare che sia già stato assalito da un vero tripudio di complimenti. A partire da uno sguardo fin troppo attento da parte di alcuni utenti alla sua maglietta “esplosiva” giungendo addirittura alle sue ipotetiche somiglianze con la “Regina del Pop”: Madonna.

“Una ventenne👏😍“, concluderanno poi altri fan alludendo in tal modo alla sua eterna gioventù. Il servizio fotografico è stato realizzato, come indicato anche dalla stessa soubrette, dal noto fotografo, Fabrizio Cestari, in collaborazione con l’artista Emanuela Di Giammarco, ed il celebrity hair stylist nonché make-ap artist, Massimo Gerini.