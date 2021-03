Paola Turani incinta? Arriva l’annuncio sui social da parte della modella che commuove i fan, la sua foto fa il giro del web

L’attesa è finita, finalmente dopo un paio di anni dal matrimonio, Paola Turani diventa mamma e lo annuncia su Instagram con un messaggio emozionante e commovente. La modella e suo marito sono sempre stati molto timidi nel parlare della propria vita privata, la donna infatti non ha mai rivelato curiosità sulla sua relazione e storia d’amore. Preferisce separare le due sfere, ma questa volta la notizia è troppo bella per non farla sapere ai suoi fan che gioiscono con lei e per lei.

LEGGI ANCHE>>>>Angelica Massera imita Belen, la reazione dei fan è sconvolgente – VIDEO

Paola Turani incinta: spunta una confessione – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE>>>Carolina Stramare, la ex Miss Italia è sensuale anche quando guida-FOTO

E’ di qualche minuto fa l’annuncio della sua gravidanza. Paola Turani è incinta di tre mesi e dopo i vari controlli dei primi tempi ha deciso di dare la bella notizia al pubblico che la segue da anni. Così mostra una foto, un ritratto di famiglia: moglie e marito, un piccolo pancino e il cane. I coniugi non hanno bisogno di tante parole o filtri, basta una location semplice e qualcuno che scatta il momento e il gioco è fatto. Il sorriso, quello non manca mai e un bacio passionale dopo tanta attesa. “In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose – inizia così il messaggio – Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme”. Poi continua: “Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”… – scrive in maiuscolo – la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

La foto è già virale, immediatamente i fan sono impazziti con like e commenti contenti della bella notizia e felici nel vedere il sogno di una famiglia realizzarsi.