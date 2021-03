Angelica Massera imita Belen, la reazione dei fan è sconvolgente – VIDEO

Avete visto l’ultimo video di Angelica Massera? Dopo la pubblicazione Instagram è andato in tilt, mai successo prima d’ora

L’abbiamo conosciuta con i suoi video esilaranti in cui ironizza su i temi più salienti della società. Da una piccola community è passata ad un seguito su Facebook e Instagram ineguagliabile ed ora non la ferma più nessuno. Stiamo parlando di Angelica Massera, la regina delle mamme, colei che fa divertire grandi e piccoli con le sue battute e il suo umorismo. La comica riesce a trasformare ogni situazione in un evento simpatico e allegro. La sua dote è unica.

Angelica Massera diventa Belen, sì ma come?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗮 (@angelicamasseraofficial)

Seguita da più di trecento mila follower su Instagram, Angelica non perde occasione di mostrare quello che le riesce meglio. I suoi video sono diventati virali e molte mamme prendono spunto da lei. Infatti il suo pubblico è composto soprattutto da questa cerchia di persone visto che la donna si dedica in particolare ad argomenti come le pulizie di casa, accudire i figli e in questo ultimo periodo la vita tra lo smart working e la didattica a distanza. Tutto ovviamente in una cornice ironica e umoristica. Uno dei suoi ultimi post è un’imitazione di Belen Rodriguez, ma anche questa volta la Massera l’ha trasformata in qualcosa di unico.

La reazione dei fan lascia tutti di stucco visto che con i commenti sotto sembra sfatarsi il mito della modella argentina. Sono molti infatti coloro che credono che Angelica Massera sia molto meglio della Rodriguez. “Che gnocca che sei” scrive qualcuno, “Tu sei meglio di lei” aggiunge qualcun altro. A Belen non resta che prendere qualche lezione dalla comica.