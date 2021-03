Denise Pipitone, parla l’avvocato della famiglia: “vi spiego cosa sappiamo “

Le ultime rivelazioni sul caso della scomparsa di Denise Pipitone giungono direttamente dall’avvocato di famiglia.

A diciassette anni dalla misteriosa scomparsa di Denise Pipitone, la bimba originaria di Mazzara Del Vallo, giunge l’atteso colpo di scena. Le rivelazioni uscite allo scoperto nelle ultime ore verranno approfondite nel programma di “Chi L’ha Visto” in onda su Rai 3 nella serata di oggi. Secondo quanto annunciato dall’avvocato della mamma di Denise, Piera Maggio, pare che la bambina sia ancora in vita. E che sia stata individuata in Russia grazie ad un appello trasmesso da una rete locale. La ragazza Olesya Rostova, adesso 21enne, avrebbe infatti utilizzato tale annuncio televisivo per dichiararsi attualmente alla ricerca di sua madre.

Denise Pipitone, famiglia ed avvocato pronti a partire per la Russia

Al di là della somiglianza riscontrata nelle ultime ore tra la bimba scomparsa ventuno anni fa e la ragazza apparsa in una trasmissione russa negli ultimi giorni, la vera coincidenza che ha destano i primi sospetti è stata proprio l’allusione di Olesya riguardo al rapimento. La giovane ne è stata vittima durante la sua infanzia. E pare che sia stata successivamente abbandonata in un campo rom. Proprio lo stesso anno in cui scomparve la piccola Denise.

Ad oggi la madre Piera e l’avvocato, Giacomo Frazzitta, si dichiarano pronti a partire, purché con la giusta cautela e senza troppe false speranze, per la Russia. “Sarebbe troppo bello per essere vero“. Queste sono state le parole della conduttrice Federica Sciarelli che nel corso degli anni ha sempre documentato con accuratezza nella sua trasmissione gli aggiornamenti sul caso.

“Ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso“. Ha infine concluso ricordando l’appuntamento ai suoi telespettatori per questa sera alle ore 21.20. Adesso in definitiva, secondo anche quanto sottolineato dal legale di Piera, si dovrà soltanto attendere il verdetto del test genetico a cui verrà sottoposta la ragazza nei prossimi giorni.