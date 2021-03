Travolto dal suo trattore: agricoltore muore mentre lavora in un uliveto

Un agricoltore di 75 anni è morto dopo essere stato travolto dal trattore mentre lavorava in un uliveto nelle campagne di Casalduni, in provincia di Benevento.

Travolto dal trattore sul quale si trovava durante dei lavori all’interno di un uliveto. È morto così un uomo di 75 anni nel pomeriggio di ieri a Casalduni, in provincia di Benevento. A lanciare l’allarme sarebbero stati i familiari della vittima che hanno contattato i soccorsi subito dopo la tragedia. Purtroppo, a nulla è valso il tempestivo intervento dei medici del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri. I militari dell’Arma stanno ora cercando di accertare quali siano state le cause del drammatico incidente.

Un uomo di 75 anni è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 30 marzo, in un terreno nelle campagne di Casalduni, piccolo comune in provincia di Benevento. La vittima, come riporta la redazione del sito Ottopagine.it, stava lavorando all’interno di un uliveto, in contrada Santa Maria, con il suo trattore a cui era stato collegato un trincia erba. Per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo si è ribaltato travolgendo l’uomo, rimasto schiacciato. Accortisi di quanto accaduto, i familiari hanno chiamato i soccorsi.

Presso il terreno, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma purtroppo per il 75enne non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nel tragico incidente.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Benevento che hanno provveduto agli accertamenti per verificare le cause dell’incidente. Dai primi riscontri, riporta Ottopagine.it, il trattore potrebbe essersi ribaltato per via della pendenza del punto in cui si trovava l’agricoltore al momento della tragedia.