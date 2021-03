La dolorosa confessione di Al Bano sulla pandemia da coronavirus

Il cantante Al Bano in una lunga intervista a Novella 2000 ha parlato della sua famiglia e della pandemia da coronavirus che ha sconvolto il mondo.

La pandemia da coronavirus, non ha stravolto soltanto la vita dei ‘comuni mortali’, ma anche dei vip. Il cantante Al Bano, in un’intervista a Novella 2000 ha parlato della sua famiglia e della situazione coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero. “La pandemia ci ha reso più vulnerabili“, è questo il pensiero del cantante di Cellino San Marco che vede solo nel vaccino una soluzione per uscire da questa terribile e complicata situazione.

Al Bano sulla pandemia da Covid-19: “Non si può continuare a vivere così”

Un momento difficile che il cantante sta vivendo a causa del coronavirus. Ma Al Bano guarda al futuro in maniera ottimistica e spera che questa situazione possa terminare al più presto così da tornare a vivere una vita normale. “Credo che ormai siamo arrivati al punto in cui possiamo uscire da questa situazione…” Una speranza condivisa da tutti gli italiani che confidano nel vaccino per una rinascita. Serve però l’aiuto di tutti per ripartire. I numeri in Italia sono ancora alti e la luce sembra essere lontana. Ecco perché anche lo stesso cantante chiede di “uscire insieme da tutto questo…” Sarà importante nei prossimi mesi osservare tutte le regole che verranno indicate dal governo.

Diversi gli argomenti che Al Bano ha affrontato, il cantante ha parlato anche della sua famiglia dichiarando di essere un padre felice: “Mentre parlo sono qui al fianco di Loredana Lecciso, che mi ha dato due figli meravigliosi…” Il pensiero di Al Bano però va anche agli altri figli avuti nella precedente relazione con Romina Power, dichiarando di essere orgoglioso anche di loro.