Le Donatella, Giulia ispirata dalla primavera: lei è la rosa più bella – FOTO

Giulia Provvedi ha condiviso uno scatto su Instagram in cui si mostra radiosa. Sguardo angelico, in mano una rosa, lascia i fan senza fiato.

“27 anni. Inguaribile romantica”. Queste le parole postate da Giulia Provvedi su Instragram in accompagnamento all’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo. Si tratta di un primo piano in cui la cantate mostra il suo viso angelico. In mano una rosa che rende ancora più romantica l’ambientazione. Subito è boom di like. Nei commenti i fan si scatenano condividendo parole di apprezzamento nei confronti della showgirl. Indosso una canottiera e un ciondolo dorato.

Giulia è seguitissima su Instagram. Sono 1,4 milioni i follower del profilo di “Ledonatella”. Una pagina dedicata al duo della cantante creato con la gemella Silvia. Le due sorelle sono diventate note al pubblico a seguito della partecipazione a XFactor. Il duetto ha consacrato la sua fama vincendo nel 2015 “L’isola dei famosi”. Le cantanti sono anche showgirl e influencer.

Giulia Provvedi, il legame con la gemella

Classe 1993, Giulia è nata a Modena. Sorella gemella di Silvia ha anche un fratello di nome Matteo. Proprio al fianco della sorella ha conosciuto la fama con il duo chiamato “Le Donatella”, in omaggio alla cantante Donatella Rettore. Poi la vittoria all’Isola dei Famosi e la partecipazione al Grande Fratello Vip. Con Silvia è entrata poi nella giuria del format All Together Now 2020.

Attivissime sui social, le Provvedi sono diventate anche influencer. Ogni giorno condividono scatti di vita professionale e personale. Immancabile la presenza della bimba di Silvia. Giulia è diventata zia presto. La gemella ha avuto una bimba dalla relazione con Giorgio De Stefano.

Le due gemelle sono legatissime fin da quando erano piccole. Un’unione che le ha aiutate nei momenti più difficili della loro vita. Praticamente identiche, sono inseparabili da sempre.

Per quanto riguarda invece la vita sentimentale Giulia era legata al portiere Pierluigi Gollini. Una storia fatta da tira e molla per poi terminare la scorsa estate. A oggi è single.