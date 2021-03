Le Donatella: fuori tutto come Marilyn, la FOTO in bianco è inebriante

Il nuovo contenuto in bianco de Le Donatella è un inebriante fuori tutto, le sembianze sembrano quelle di Marilyn…

Il meraviglioso duo musicale e canoro composto dalle sorelle gemelle Le Donatella, dopo essersi esibite in un divertente sketch domenicale in compagnia della loro mascotte preferita, la loro piccola Niki, e sulle note della celebre colonna sonora del cartone d’animazione “Madagascar”, oggi è il momento invece di dedicarsi esclusivamente ad una particolarità appartenente ad un solo membro della coppia: ovvero alla vita sentimentale di Giulia Provvedi.

Le Donatella, un’inebriante Giulia sulla scia di Marilyn: “capolavoro in bianco”

“Giulia 27 anni Single per scelta …degli altri 🥳😅“. Questa è la didascalia al post pubblicato solo pochi minuti fa sulla loro pagina ufficiale Instagram e probabilmente in maniera più che goliardica da Silvia. Nonostante l’ironia utilizzata per la situazione dalla sorella gemella, ed in particolare modo sulla sua situazione sentimentale attuale, Giulia appare nel suo elegante e minimale abito bianco assumendo le sembianze di una vera diva di Hollywood.

Un po’ sulla scia di “Marilyn” un po’ forse su quella di Madonna, l’artista musicale dopo i suoi esordi nel 2012 ed il successo tratto dalla loro carriera sempre più promettente, adesso si lascia immortalare in uno scatto che toglie subito il fiato ai loro ammiratori.

Fra i commenti alle due istantanee appare un appello a cuore aperto di un fan di Giulia che sembrerebbe difenderla dal sarcasmo della sorella correndo in suo aiuto. Ecco quali sono state le sue parole: “Non sanno che Donna si perdono❤️. Voi giulia ve la potete solo sognare❤️ . Giuli è speciale. Ci siamo noi a darti tutto l’amore e l’affetto che meriti ❤️“.