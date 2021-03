Shaila Gatta ha condiviso una foto su Instagram in cui si mostra radiosa. Sorriso luminoso lascia i fan senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Per iniziare la settimana nel migliore dei modi Shaila Gatta ha condiviso uno scatto in cui si mostra sorridente. Indosso un blazer nero la bellissima ballerina è radiosa come non mai. Capelli corvini, occhi profondi e neri, labbra carnose ha conquistato i fan con il suo fascino.

“Inizia una settimana nuova di zecca e piena di momenti da vivere”, la didascalia al post della Gatta. Subito è boom di like e commenti. La ballerina è seguitissima sui social. Diventata nota a seguito della partecipazione nella scuola di Amici, ha fatto parte anche del corpo di ballo di Ciao Darwin.

Nel 2017 è stata uno dei volti delle veline a Striscia la Notizia. Classe 1996, è nata ad Aversa ma cresciuta a Milano. A soli 16 anni ha lasciato la Campania per trasferirsi a Roma dove ha inseguito il suo sogno nel cassetto. Diventare una ballerina.

LEGGI ANCHE > Shaila Gatta, si scatena a letto: il VIDEO è subito virale

Shaila Gatta: dalla danza, alla tv, ai social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

LEGGI ANCHE > Shaila Gatta, la camicetta scivola via: outfit da sogno sui social FOTO

Shaila Gatta è riuscita a trasformare il suo sogno in realtà. Oggi è una nota ballerina. Ha partecipato a svariati programmi.

Il suo esordio è avvenuto a seguito della partecipazione ad Amici. Dopo si è trasferita in America per specializzarsi ulteriormente nella danza, sua più grande passione. Poi è entrata nel corpo di ballo di Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 è stata scelta come Velina a Striscia la Notizia per poi passare a Paperissima Sprint. Inoltre la ballerina è attivissima su Instagram. Sono 754 mila i suoi follower.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Per quanto riguarda la vita privata ha avuto una storia con un ex ballerino di Amici. Si tratta di Dante Gerlo. Dopo la loro rottura si è legata al calciatore Leonardo Blanchard.