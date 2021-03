Da Buffon a Chiara Ferragni: vip uniti per salvare la piccola Vichy

C’è un solo modo per salvare Vichy e la mamma tenta il tutto per tutti: un’asta con l’aiuto di tanti vip, da Buffon alla Ferragni a Maldini

“Eyes on the future virtual gala” è questo il nome dell’iniziativa organizzata da una mamma in cerca di aiuto. Giovedì alle ore 21 andrà in onda un’asta con dei premi donati da tanti vip che hanno partecipato a questo progetto. I soldi guadagnati serviranno ad una bambina di nome Vichy che a sette anni rischia di diventare cieca a causa di una malattia genetica rarissima. A parlarne è il Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE>>>Omicidio in pieno centro: uomo uccide brutalmente il fratello

Buffon, Maldini, Ferragni: quali vip hanno partecipato?

LEGGI ANCHE>>>Auto precipita in un viadotto dell’autostrada: muore maestra di 40 anni

La mamma della piccola Vichy racconta al Corriere della Sera di aver contattato i vip per fare loro la proposta e esporre lo scopo dell’asta. La ricerca dei vip è stata lunga, sui social e via email, la donna ha anche scritto una lettera a a Cassioli, che è cieco dalla nascita, si è messa in contatto con Maric, ha poi fatto un giro di telefonate. Sono tanti i vip che non ci hanno pensato due volte a dare una mano alla piccola Vichy. Gigi Buffon ha regalato la sua maglietta ufficiale della Juve firmata, Zlatan Ibrahimovic quella del Milan, Kostner un paio di pattini da ghiaccio nuovi. E poi ancora Chiara Ferragni una paio di sneakers, Paolo Maldini il pallone del Milan autografato, Cristiano Ronaldo la maglia della Juve con la sua firma. Ci sono proprio tutti o quasi, l’asta è pronta per iniziare e la mamma Silvia Cerolini, questo è il suo nome, non vede l’ora. “La cura non c’è ancora – spiega – ma la ricerca fa passi da gigante”. Ma la donna non si arrende.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’asta con i premi appena elencati è consultabile sul sito www.eyesonthefuture-milano.com. In tre anni sono stati raccolti seicentocinquantamila euro e più di quattrocentomila euro sono stati investiti nella ricerca.