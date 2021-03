Isola dei famosi, nuovi concorrenti in arrivo: chi sono

All’Isola dei famosi stanno per arrivare altri concorrenti, chi sono? Scopriamo insieme i dettagli per non arrivare impreparati alla puntata

L’Isola dei famosi ha già chiamato al gioco altri concorrenti che faranno la loro entrata nella prossima puntata che andrà in onda il 1 aprile 2021. Ilary Blasi non vede l’ora di presentare i due nuovi naufraghi e noi intanto vi diamo qualche indizio, così da non arrivare impreparati alla serata. Chissà se agli opinionisti andranno a genio, soprattutto a Tommaso Zorzi che non perde occasione di lanciare frecciatine e voti nella sua rubrica z.

Isola dei famosi: chi approderà alle Honduras?

Sono due donne, secondo le fonti di Tvblog si tratta di Beatrice Marchetti, bellissima modella di Brescia, e Isolde Kostner, campionessa di sci di origini trentine. La prima ha posato per riviste di moda prestigiosissime ed é apparsa in numerose pubblicità ma anche sul grande schermo nel film Loro di Paolo Sorrentino. L’altra è un’atleta che ha partecipato a Notti sul ghiaccio, un reality di pattinaggio sul ghiaccio nella quale è arrivata terza. Intanto Vera Gemma vola alla Parasite Island, dopo essere stata eliminata ed è pronta a riconquistare il pubblico con grandi performance. Domani uscirà anche un altro naufrago, la scelta è tra Myrea e Awed.

Nell’attesa della prossima puntata, i telespettatori e gli appassionati del programma si chiedono se Jedà abbia salutato Ilary Blasi sul treno, visto che era stato avvisato. E come si suol dire: uomo avvisato mezzo salvato. La conduttrice non perdona e il pubblico non vede l’ora di saperlo, anche questo sarà svelato domani sera su canale 5.