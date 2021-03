Una madre di 40 anni è morta dopo essere precipitata da un balcone al quinto piano di un palazzo di Marano, in provincia di Napoli.

Era diventata mamma da soli 4 mesi, la donna di 40 anni deceduta nel pomeriggio di ieri a Marano, in provincia di Napoli. La 40enne, avvocato penalista di professione, secondo quanto ricostruito si sarebbe gettata dal quinto piano del palazzo in cui abitava. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Insieme ai soccorsi sono giunti anche i carabinieri che si stanno occupando degli accertamenti sul caso.

Una madre di 40 anni è morta dopo essere precipitata dal quinto piano di una palazzina. È accaduto ieri pomeriggio, martedì 30 marzo, a Marano, comune in provincia di Napoli. Stando a quanto ricostruito ad ora, come riporta la redazione di Napoli Today, la vittima, Maria Vecchione avvocato penalista e moglie di un carabiniere, si sarebbe gettata dal balcone di un edificio, sito in via Don Mimì Galluccio.

Sul posto, dopo l’allarme sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per la 40enne, divenuta madre da soli quattro mesi, non c’è stato nulla da fare. Sopraggiunti anche i carabinieri per gli accertamenti per ricostruire la dinamica della vicenda. Al momento, scrive Napoli Today, pare essersi trattato di un suicidio, ma non si conoscono quali possano essere le ragioni che avrebbero spinta la donna a compiere un gesto simile.

La notizia si è diffusa rapidamente nel Paese e l’intera comunità è rimasta sconvolta da quanto si è verificato. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio apparsi sui social network nelle scorse ore.

Tutta la comunità di avvocati napoletani ieri sera è stata colpita dalla tragica notizia della perdita della collega… Pubblicato da AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – NAPOLI su Mercoledì 31 marzo 2021

L’Aiga Napoli (Associazione Italiana Giovani Avvocati) ha scritto sulla propria pagina: “Tutta la comunità di avvocati napoletani ieri sera è stata colpita dalla tragica notizia della perdita della collega Maria Vecchione. La nostra sezione, sconvolta e compita, intorno alla famiglia della nostra collega, avvocatessa fiera, seria, preparata ed elegante di cui ciascuno di noi serberà per sempre un proprio ricordo nelle aule di udienza penali“.