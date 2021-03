Vanessa Incontrada, le tre cose che ama di più in una FOTO: incantevole

Vanessa Incontrada svela ai fan le tre cose che ama di più al mondo: due scatti che mettono in mostra la sua bellezza disarmante

Vanessa Incontrada si è sempre fatta apprezzare dal pubblico per la semplicità che la contraddistingue. La showgirl, che non ha mai cercato di aderire a canoni che non le appartenessero, è amata proprio per questo: la sua spontaneità e il suo mostrarsi senza filtri, semplicemente per quella che è, hanno fatto centro nei cuori dei followers, che la seguono ormai da parecchi anni. Forte delle sicurezze che si è costruita nel tempo e dell’amore per le proprie curve, a prescindere da quelli che sono i modelli imposti dalla società, Vanessa ha conquistato gli apprezzamenti di tutti. Nell’ultima foto apparsa su Instagram, la showgirl ha svelato agli utenti le tre cose che ama di più.

Vanessa Incontrada, le tre cose che ama di più – FOTO

Una foto in bianco e nero e una a colori per celebrare le tre cose che ama di più. “Sale, amore e vento su di me… Correre mi dà tutto questo“, scrive Vanessa Incontrada nella didascalia del suo ultimo post, scattato proprio mentre stava facendo attività fisica. Dalle sue parole, i fan apprendono quali siano le cose che la showgirl apprezza di più: il mare, presente sullo sfondo, l’attività sportiva, e il contatto con la natura rappresentato dal vento.

In un periodo di restrizioni e di forti limitazioni, anche una banale corsa può divenire un’esperienza in grado di lasciare il segno. Vanessa, che sorride con grande slancio, ha lanciato ai followers un importante messaggio di positività: mai smettere di trarre beneficio anche dai gesti più semplici.

I fan, che hanno colto le sue parole, la riempiono di apprezzamenti. “Sei sempre la più bella” – le dichiara un utente, mentre qualcun altro gli fa eco – “Semplice bellezza, buona giornata“.