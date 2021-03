Verissimo anticipazioni: l’ospite tanto desiderato, chi è

Quali saranno gli ospiti di Verissimo nella puntata del 3 aprile? Spuntano i nomi e i telespettatori sono già in trepidazione di sapere

Il pubblico italiano si sta preparando a vivere un’altra emozionante puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin, sempre ricco di sorprese. In onda ogni sabato su canale 5 nella fascia pomeridiana, in studio vengono invitata ospiti di ogni calibro e per il 3 aprile il telespettatori rimarranno stupiti. Ecco i nomi e qualche curiosità su di loro.

Verissimo: spuntano gli ospiti, ANTICIPAZIONI

Gli amanti dell’Isola dei famosi saranno felici di sapere che Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini saranno ospiti nello studio di Silvia Toffanin per parlare anche a Verissimo del reality e di qualche retroscena e aneddoto del programma. Si sono conosciuti proprio all’Isola ed insieme stanno vivendo un’avventura incredibile. Iva Zanicchi, mamma chioccia del gruppo, Tommaso e Elettra per la prima volta nel ruolo di opinionisti e ancora alle prime armi. Chissà cosa diranno riguardo alla padrona di casa Ilary Blasi, non vediamo l’ora di scoprirlo. Ma non è finita qui, oltre a loro un’altra invitata Francesca Michelin, la cantante che dopo Sanremo 2021 ha fatto il boom di visualizzazioni per la sua canzone Chiamami per nome, cantata insieme al rapper Fedez.

Per il momento sui social sono apparsi questi nomi ma fino a sabato le sorprese non mancheranno, così come i restanti ospiti della puntata. Verissimo è un programma televisivo molto apprezzato e seguito dal pubblico italiano. La chiave del successo? Una buona conduttrice che sa cosa piace ai telespettatori e sa cosa chiedere all’ospite in studio, senza mai cadere nel banale. Insomma una garanzia per Mediaset.