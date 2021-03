Aurora Ramazzotti vittima di molestie per strada: interviene Tommaso Zorzi. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha parlato di un fenomeno orribile ma non tutti lo hanno compreso

Vi lascio qui queste parole di Aurora Ramazzotti, perché c’è bisogno. pic.twitter.com/SxdQvP4l2F — icy (@fuoridallhype_) March 31, 2021

Aurora Ramazzotti in questi giorni ha deciso di denunciare un fenomeno di cui si parla davvero molto poco: il catcalling. Stiamo parlando delle molestie verbali che le donne ricevono quando camminano per strada, da parte degli uomini che urlano e fischiano al loro passaggio. La reazione a questo messaggio è stato incredibile: molte donne hanno definito queste molestie – perché sono molestie – “complimenti”, e questo ha dato molto coraggio agli uomini di difendersi da queste accuse, e tra questi non poteva mancare Er Faina che si è espresso sulla questione sottolineando proprio questo. A difendere l’amica e anche tutte le donne che ne sono vittime, è stato Tommaso Zorzi, amico di Aurora.

Aurora Ramazzotti denuncia il catcalling ma riceve insulti: interviene Tommaso Zorzi in difesa delle donne

In un mondo pieno di uomini come Damiano er faina, io vorrei più uomini come Tommaso Zorzi. Grazie Tommy, grazie davvero #tzvip pic.twitter.com/YE1Cq5SbMg — 𝙡𝙖𝙪𝙧𝙞𝙣 (@tpwkaIways) March 31, 2021

“Mi fa pena e mi dispiace il fatto che lui non riesca ad elaborare un ragionamento che abbia un senso. Una donna non può essere ridotta a un paio di gambe e questo non può legittimare un uomo a fischiarle per strada” ha detto Tommaso Zorzi nelle sue ultime storie di Instagram. “C’è stata l’evoluzione della specie, non siamo più delle bestie. Mi rendo conto che parlare di evoluzione per quanto riguarda Er Faina è un po’ un’iperbole. Quello che mi dispiace non è tanto il fatto che lui sia stupido, è il fatto che lui sia seguito che è pericoloso. Mi auguro che la gente capisca che sono soggetti pericolosi“.

Il catcalling non è un complimento, né fa piacere.

Non è normale disturbare qualcuno che ha 20 anni meno di voi e che vi attira solo perché ha un pantalone attillato o uno scollo. Grazie ad Aurora Ramazzotti per esprimersi sempre su temi femminili importanti ma sottovalutati.🙏🏻 pic.twitter.com/6SK9aJTFiM — Ale 💙 (@FOVRTIMESALADY) March 30, 2021

Il catcalling non può assolutamente essere definito una cosa positiva, si tratta di una vera e propria molestia sessuale e va fermata.