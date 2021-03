Wanda Nara sotto al sole di Parigi, i fan notano un particolare – FOTO

A Parigi è già estate? Secondo Instagram di Wanda Nara sembrerebbe di sì, la donna si gode il sole francese e i fan qualcos’altro

Da quando è volata a Parigi sembra ancora più bella e sexy. Stiamo parlando di Wanda Nara, la moglie del calciatore Mauro Icardi che per seguire il marito si è trasferita in Francia. Così da un anno si gode il relax parigino e la famiglia nella sua casa in campagna ed ora che le belle giornate sono arrivate e si sono alzate le temperature la donna si sente ancora più a suo agio e sembra aver dimenticato totalmente l’Italia.

Wanda Nara: cosa fa a Parigi? – FOTO

Parigi le ha rubato il cuore, Wanda Nara sembra trovarsi molto bene da quelle parti e trascorre le sue giornate all’insegna del relax, di passeggiate e shopping. Il suo anno sabbatico va a gonfie vele e il lavoro è solo un ricordo. Oggi l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto in giardino stesa su una sdraia, in costume, mentre prende il sole. La prima cosa che è saltata all’occhio è stato il suo fondoschiena, impossibile non notarlo visto che è in primo piano completamente scoperto. Da qualche tempo infatti alla donna piace stuzzicare il web con foto provocanti e mai banali, chissà cosa penserà Icardi al riguardo? Al web piace da morire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

“Beati i vicini di casa” ironizza un utente; “E’ sempre una delizia ammirare il tuo fondoschiena” continua un altro. Insomma i follower, sette milioni e mezzo per l’esattezza, approvano e per molti Icardi è un uomo fortunato ad avere accanto una donna come Wanda: bella e simpatica.