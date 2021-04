Leone furioso con Fedez difende la mamma: il web impazza – VIDEO

Leone, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni per l’ennesima volta conquista tutti. Il video che rimprovera il papà fa il pieno di interazioni

Leone Lucia Ferragni, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni ancora una volta ha conquistato il web con la sua simpatia da bambino di soli tre anni. Un video postato dal papà che in pochissimo tempo ha fatto ridere tutto il web a crepapelle.

Tutti pazzi per Leo ancora una volta con le immagini che sono arrivate in meno di 12 ore ad oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Leone si fa valere, è arrabbiatissimo con papà Fedez e scende in campo per difendere la mamma, imprenditrice digitale di successo.

La sua reazione alle parole del rapper è strepitosa, Fedez non ci crede e resta basito per come è stato rimproverato da suo figlio che ha solo tre anni.

Leone contro Fedez: “Non si dice”, sono tutti pazzi di lui

Leone nell’ultimo video postato da Fedez è furioso con il suo papà. Mentre è seduto a tavola che fa la sua pappa, il piccolo nota quello che il rapper dice verso la mamma e serve solo un attimo per arrabbiarsi a più non posso. Gli occhi sono pieni di rabbia come un adulto e incrocia le braccia in segno di protesta.

È piuttosto imbronciato e al papà che gli chiede perché sia arrabbiato lui risponde con decisione: “Perché non ti rispondo più”. Sposta la mano con la quale si tiene la testa e con il ditino fa il segno del no.

“Ma che cosa ho fatto?” chiede stupito Fedez e allora Leone si arrabbia ancora di più ribadendo: “Non ti rispondo più”. E poi con la testa un po’ in giù afferma: “Si dice la mamma”. Il marito della Ferragni gli chiede se sia arrabbiato per il fatto che abbia chiamato sua moglie “La Ferri”. E così Leo lo rimprovera ancora: “Ma non si dice”.

Interviene anche Chiara Ferragni che sostiene il suo piccolo: “Ha ragione Leo, si dice mamma”. Il piccolo Leone ribadisce che “si dice mamma”, il rapper cerca di giustificarsi dicendo che lui ogni tanto “la chiama Ferri” ma lui non ne vuole sapere. Allora Fedez è costretto a deporre le armi e a chiedere scusa.

Il primogenito dei Ferragni batte un cinque con la mamma e fa una linguaccia al papà. Per tutti ha vinto Leone che ha conquistato ancora una volta il web. Sotto al post tantissimi commenti, anche di tanti personaggi famosi come Elisabetta Gregoraci che mette tante risate e la anche quello della nonna, Marina di Guardo che sottolinea: “Del tutto coerente al tuo ultimo disco di platino, Fede🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💓”.