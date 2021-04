Amici 20 (ATTENZIONE SPOILER): eliminazione sconvolgente e l’ospite inatteso

Amici 20. La terza puntata del serale del talent show è stata registrata giovedì. Sono trapelate indiscrezioni su quanto sia avvenuto e vedremo sabato

Il talent show Amici De Maria De Filippi è giunto ormai alla ventesima edizione. La terza puntata del serale che vedrà sfidarsi gli allievi arrivati alle fasi finali sarà messa in onda sabato 3 Aprile in prima serata su Canale 5.

La stagione attuale ha visto ben 17 ragazzi come protagonisti. Il programma ha sfornato in due decenni talenti che adesso sono numeri uno nelle classifiche del nostro paese, delle vere e proprie icone per i più giovani e non solo. L’ultima “avventura” è stata registrata giovedì scorso, non andrà dunque in diretta. Significa che già si conosce il nome dell’eliminato della settimana. Sono trapelate indiscrezioni al riguardo. E’ anche venuto fuori il nome del super ospite che ha impreziosito il terzo appuntamento serale dello show. Volete sapere di chi si tratta? Bene, continuate a leggere. Se invece gli SPOILER non fanno per voi ma amate le sorprese, fate attenzione alle anticipazioni poco gradite.

Amici 20: anticipazioni della terza puntata

Partiamo dalle belle notizie. Il super ospite della terza puntata del serale di Amici 20 è stata la cantante Madame. La giovanissima interprete è emersa come una delle preferite durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il suo brano, Voce, e dal 19 Marzo è uscito il suo ultimo album che porta il suo nome d’arte.

Sono tornati con le loro battute pungenti anche il duo comico Pio e Amedeo. Chi sarà stato l’oggetto della loro ironia questa volta?

Andiamo alle noti dolenti. Chi è stato il concorrente eliminato? A quanto pare si tratterebbe di un ballerino,Tommaso Stanzani. Il giovane appartiene alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Non avrebbe convinto la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash. Lascia il programma con tanta commozione, purtroppo non ha superato il ballottaggio che lo ha visto confrontarsi con Alessandro ed Enula. Arisa, profondamente colpita dal suo talento, gli ha proposto di partecipare in futuro a un suo videoclip.

Seconda manche sempre difficile per la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che vede rischiare questa volta Sangiovanni, Serena e Deddy. Proprio quest’ultimo finisce al ballottiaggio.

Il team di Arisa e Lorella Cuccarini perde invece la terza manche. Rosa Di Grazia si scontra con Debby. Sfida in famiglia: caso vuole che i due siano fidanzati.