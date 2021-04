Disastro ferroviario a Taiwan: un treno è deragliato all’interno di un tunnel. 36 i morti accertati finora e 60 i feriti; oltre 70 persone sono ancora intrappolate

Un terribile incidente ferroviario sta tenendo Taiwan col fiato sospeso. Stamattina è avvenuto il deragliamento di un treno all’interno di un tunnel, nella parte orientale dell’isola. Il disastro ha causato dozzine di vittime e diverse decine di feriti. Più precisamente l’incidente è avvenuto alle 9:30 ora locale, mentre il treno n. 408 Taroko, che partiva da Shulin, New Taipei, si dirigeva a Taitung.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa del deragliamento sarebbe un camion, che non era parcheggiato in modo corretto e dalla strada soprastante è scivolato sui binari. Il mezzo pesante avrebbe quindi deviato il percorso del treno, che ha poi urtato la parete del tunnel. Sul treno deragliato viaggiavano 320 persone in otto carrozze, come spiega l’agenzia di stampa ufficiale Central News Agency di Taiwan.

Deraglia treno in un tunnel, ci sono almeno 36 morti

“Sono 36 le persone che non mostrano segni di vita“, ha riferito in un comunicato il Centro operativo di emergenza. Vista la gravità dell’incidente, si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare col passare delle ore. Al momento i soccorritori sono al lavoro per raggiungere quattro vagoni bloccati all’interno della galleria, che nello schianto si è gravemente danneggiata e risulta di difficile accesso.

Le carrozze 5, 6, 7, e 8 del treno sono quelle maggiormente coinvolte dall’impatto. Secondo una prima stima, sarebbero almeno 72 le persone che sono rimaste ancora intrappolate a bordo. Altri 61 passeggeri hanno subito ferite da lievi a gravi sono stati portati nei cinque ospedali locali, ha annunciato il Centro operativo.

Adesso il proprietario e conducente del camion che è precipitato sui binari è stato fermato dalle autorità e sarà interrogato. Si indaga per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità, in quello che viene considerato come l’incidente ferroviario più grave mai avvenuto a Taiwan.