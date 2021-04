Eleonora Daniele, lacrime in diretta. La presentatrice è distrutta

E’ in onda una nuova puntata di Storie Italiane interamente dedicata alla Giornata dell’autismo che ricorre ogni 2 aprile

Come ogni venerdì della settimana è in onda un’altra puntata di Storie Italiane, programma di cronaca e attualità condotto dalla meravigliosa Eleonora Daniele, una presentatrice che riesce a entrare nel vivo dei racconti e a volte si lascia scappare qualche emozione di troppo. E’ quello che è successo oggi in occasione della Giornata dell’autismo. Dopo un lungo messaggio da parte di Davide Faraone, politico italiano e papà di Sara una ragazza autistica, la donna è scoppiata a piangere.

Giornata dell’autismo: cosa è successo a Storie italiane?

Non è una giornata come tutte le altre, oggi si festeggiano quei bambini affetti dall’autismo, un disturbo del neurosviluppo, e la conduttrice Eleonora Daniele insieme agli autori di Storie Italiane ha deciso di riportare qualche testimonianza di famiglie con casi. L’ospite di questa puntata è Davide Faraone, un politico italiano, che ha raccontato la storia della sua piccola Sara. Dopo un video con foto di momenti padre e figlia, l’uomo ha cominciato a parlare: “Non scambierei Sara per nessun’altra figlia al mondo, Sara naturalmente vive con me la quotidiana con percorsi diversi, con modalità diverse ma alla fine Sara va a scuola – spiega – magari non brinderemo per la sua laurea con 110 e lode, ma brinderemo perché sarà riuscita ad impugnare bene la penna e sarà riuscita a fare un disegno, Sara potrà festeggiare quando avrà imparato ad allacciarsi le scarpe da sola, Sara si è sposata con me il giorno della sua comunione”. E poi continua: “Poi vivrà tutta la vita con me, l’unica volta che l’ho potuta accompagnare all’altare è stato proprio in quell’occasione”.

Il messaggio

Il politico ha poi voluto mandare un messaggio a tutti, la loro non è una felicità inferiore. “Con le conquiste fatte con maggiore fatica, ti godi più la felicità” afferma. “Vorrei che questa giornata non fosse la giornata delle tristezza, perché noi non siamo tristi e non ci consideriamo delle persone sfortunate”. Conclude Faraone.

A quel punto la Daniele rivela: “Mi hai fatto commuovere mamma mia” con gli occhi pieni di lacrime, e l’ospite scherzosamente afferma: “Uno a uno palla al centro” facendo riferimento al momento emozionante del video.