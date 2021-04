Michelle Hunziker, il messaggio d’amore più bello in un primo piano -FOTO

Michelle Hunziker, in un primo piano che è un’opera d’arte, è un puro messaggio d’amore: “loro non tradiscono mai”

Michelle Hunziker è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più importanti e amati della televisione. Un ruolo che ha conquistato con impegno e determinazione in tutti questi anni, dagli esordi risalenti agli anni ’90. Grazie alla simpatia e autenticità, è entrata nel cuore dei telespettatori, che con affetto la seguono fedelmente anche lontano dallo schermo.

Michelle Hunziker è infatti molto attiva sui social, dove si dedica volentieri ai fan, condividendo la sua vita, consigli personali e lancia messaggi che le stanno a cuore. L’ultimo di un’importanza inestimabile, è stato condiviso da migliaia di seguaci.

LEGGI ANCHE–> Striscia la notizia, Gerry e Michelle litigano in diretta: tutti i dettagli

Michelle Huniziker come la “Dama con l’ermellino”, lancia un messaggio importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

LEGGI ANCHE–> Maria De Filippi quando guadagna? Tutti gli introiti della moglie di Costanzo



Michelle Hunziker è una bellissima donna della televisione, ma anche una splendida mamma e una persona di grandi valori. Al primo posto nella scala di importanza troviamo la sua meravigliosa famiglia allargata, composta da Aurora Ramazzotti, avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, dalle piccole Sole e Celeste, dal matrimonio con l’attuale marito Tommaso Trussardi, figlio del fondatore dell’omonima casa di moda.

Ma non finiscono qui i componenti del suo nido d’amore, ne mancano ancora tre: i due barboncini Lilly e Leone, e il levriero (simbolo della maison di moda) ultimo arrivato Odino. Sono infatti i familiari “pelosi” i protagonisti dell’ultimo post di Michelle Hunziker. In un servizio fotografico molto artistico, viene ritratta in uno scatto come la Dama con l’ermellino, con il suo Odino addormentato in braccio.

La foto in bianco e nero celebra la bellezza di questa unione, fiera e simbolica, descritta in una stupenda riflessione: “Fedeli, innocenti e puri….ovunque sia ho sempre 6 occhietti che mi puntano speranzosi di attenzioni. Loro non tradiscono mai ed io me ne prenderò cura per sempre…“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Una relazione incondizionata, potente e indissolubile ci lega ai nostri compagni di viaggio a quattro zampe, che ci arricchiscono la vita e l’animo di preziosi insegnamenti. Michelle Hunziker lo sa bene, e lo ricorda a tutti con una bellissima immagine.