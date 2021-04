Lilli Gruber: passione e amore sotto al sole cocente, inedita – FOTO

Lilli Gruber si lascia andare e finisce sul giornale, i paparazzi sono dietro l’angolo ma lei continua a farsi coccolare, ma da chi?

Elegante, raffinata, sempre sul pezzo, Lilli Gruber è una giornalista, autrice televisiva, conduttrice ed ex politica italiana di una bellezza unica e dal talento ineguagliabile. Anche lei però a volte si lascia andare al piacere e al relax, le coccole non sono mai troppe neanche per una come la Gruber. Poi però si finisce sul giornale e il web spopola di commenti e messaggi.

Lilli Gruber: qual è lo scoop?

Questa settimana a cadere al centro del gossip del settimanale Chi di Alfonso Signorini è proprio Lilli Gruber, immortalata in un momento di effusioni con il marito Jacques Charmelot. Nessuno l’aveva mai vista nella versione sportiva: pantaloncini corti e gambe scoperte, piumino, capelli sfatti e bicicletta. I due si stavano rilassando sotto al sole cocente di Roma quando è scatta un bacio e un paparazzo ha scattato la foto. Si sa, le persone famose non possono mai stare tranquilli, i giornalisti sono dietro l’angolo specialmente se si tratta di gossip. E in questo Alfonso Signorini è il numero uno.

Anche nel mood sportivo e all’insegna del relax, la conduttrice di Otto e Mezzo, il programma che alla sera, da anni, presenta su La7, rimane comunque una donna di classe e elegante. Bella in ogni occasione, sa come stare al mondo e come affrontare ogni situazione che le si presenta davanti. Una garanzia per il giornalismo e la televisione.