Bella, spiritosa e solare. Margherita Vicario si sta facendo conoscere nel mondo della musica. Inizialmente debutta nel mondo dello spettacolo come attrice. E’ la figlia di Francesco Vicario, regista di successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

La talentuosa Margherita Vicario ha recitato in diverse serie tv, il ruolo che l’ha portata all’apice del successo è stato quello di Nina, nell’amatissima fiction I Cesaroni 6 nell’anno 2014. Margherita negli anni ha recitato anche in altre fiction, come: Un passo dal Cielo, I Borgia, Amore Pensaci tu, 6 passi nel giallo, La Ladra.

Anche nel mondo del cinema si è data da fare, per l’appunto ha recitato in: To Rome with Love, La terra e il vento, Pazze di me, Cristian e Palletta contro tutti e L’Universale.

Nel tempo l’attrice ed ora cantante è stata molto apprezzata dal pubblico, riscuotendo un grande successo.

Margherita Vicario, felice e spensierata in barca sul Canal Grande

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

Un post che ha messo di buon umore i suoi 144mila follower. Margherita baciata dal sole che si gode un giro in barca per i canali di Venezia. Tantissimi sono i cuoricini ricevuti e tantissimi i commenti, molti dei quali fanno riferimento all’uscita del suo nuovo album.

Infatti in contemporanea al mondo del cinema, Margherita ha coltivato un’altra sua grande passione, la musica. Il suo genere musicale è il “Baroque Pop” facendo il suo debutto nel 2012 con il brano “Nota Bene” al Premio Musicultura di Macerata.

Dopo soli 2 anni. nel 014, viene pubblicato il suo primo EP “Esercizi preparatori” e successivamente il suo primo album “Minimal Musical”.

L’anno scorso in estate ha pubblicato un featuring con il rapper Izi dal titolo “Piña Colada”. IL suo ultimo lavoro è “Equatore” un brano realizzato con Rancore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

Amatissima dal web, Margherita è una ventata d’aria fresca per tutti i suoi fan.