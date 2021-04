L’ex gieffina e attuale opinionista tv pubblica uno scatto su Instagram dove mostra le sue curve mozzafiato che ammaliano il web.

Guendalina Tavassi è diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello quando non era ancora riservato ai volti noti.

La bella romana, classe ’86, ha sofferto molto da piccola per il divorzio dei suoi genitori e ha sognato presto di farsi una famiglia tutta sua tanto che a 17 anni insieme a Remo Nicolini, ha avuto una figlia, Gaia. La relazione tra i due non dura molto e non rimangono neanche in buoni rapporti.

Successivamente ha alcune storie d’amore fino al suo matrimonio con Umberto D’Aponte nel 2013 con il quale ha avuto due bambini: Chloe e Salvatore.

La coppia ha divorziato e Guendalina l’ha reso noto negli ultimi mesi: “Siamo separati in casa da un po’. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”.

Sensualità e fascino

In questo scatto Guendalina mostra tutta la sua bellezza e quello charme che affascina il suo pubblico.

Ormai è da anni un’opinionista tv, dopo le sue esperienze in reality show e talent come Il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi e Tale e Quale show, la vediamo spesso ospite nei salottini di Canale 5 come Mattino 5 oppure nelle trasmissioni di Barbara D’Urso.

Su Instagram è molto seguita tanto che può essere definita una vera e propria influencer con 1,1 milione di followers.