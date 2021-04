Michela Quattrociocche, il primo bikini dell’anno. Arriva la proposta: “Mi vuoi sposare?” – FOTO

La bella attrice Michela Quattrociocche ha ricevuto una proposta di matrimonio sui social ma non da suo attuale fidanzato. Come avrà reagito lui?

Michela Quattrociocche è diventata famosa per il ruolo di Niki Cavalli in “Scusa, ma ti chiamo amore”, il film del 2008 tratto dal romanzo di Federico Moccia. La storia sentimentale dell’attrice romana è stata per molti anni legata a quella dell’allenatore Alberto Aquilani e dalla cui relazione sono nate le due figlie, Aurora e Diamante.

Dopo 8 anni a maggio 2020 è naufragato però il matrimonio, mesi di profonda solitudine per Michela che solo recentemente ha ritrovato la felicità a fianco di Giovanni Naldi, importante imprenditore responsabile di alcune catene di hotel di lusso italiani. Nelle ultime ore però sui social è arrivata una proposta davvero interessante a Michela, sarà contento il fidanzato?

Michela Quattrociocche, il messaggio a sorpresa sui social

Anche se siamo nel pieno della primavera, Michela ha deciso di condividere uno scatto che la ritrae mentre indossa uno splendido bikini blu elettrico del brand Nude Beachwear. Lei esordisce con un “Estate alle porte ✨✨✨”, si trova sulla scalinata di una bella località marina, con la sabbia ai piedi e le palme a contorno, indosso solo un top a fascia e uno slip a vita alta che le stringe i fianchi esili e tonici, un cerchietto sulla testa per raccogliere i capelli voluminosi.

Ciò che cattura, oltre alla sponsorizzata, ennesima collaborazione che sta portano avanti Michela in questi ultimi anni, un messaggio con dedica che le viene rivolto da un fan: “Io ci riprovo non si può mai sapere...mi vuoi sposare?????❤️”.

La diretta interessata non ha ancora risposto ma siamo certi che probabilmente il suo Giovanni non sarà contento di tutte queste dediche calorose che le vengono riservate. Michela è effettivamente troppo bella per passare inosservata agli occhi degli altri maschietti.