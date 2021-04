Valentina Vignali infuoca Instagram. Sopra coperta, sotto no – FOTO

Valentina Vignali infuoca Instagram: la foto infatti è destinata a far parlare tanto di sé. Sopra è coperta, ma sotto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali ha deciso di mandare i tilt i social. La foto in soli tre minuti ha raggiunto quasi i 7000 like, cifre da capogiro. La nota influncer esplode di sensualità in questa foto che la ritrae vestita solo per metà. Una lunga camicia azzurra dal taglio basic ed i bottoni tutti rigorosamente tenuti chiusi.

E di sotto? Nulla! La Vignali infatti non indossa i pantaloni e questa visione celestiale strizza l’occhio ai fans della giovane che ne traggono occasione per ammirare la fisicità e le gambe chilometriche. “Ludo mi fai una bella foto?” – “Ma certo, mettiti in posa…” scrive divertita la Vignali.

In realtà, la foto è mossa e la Vignali non è in posa. Insomma, una foto diversa dal solito che non ne inficia la bellezza, basta leggere i commenti. Sono tutti d’accordo: anche così Valentina è top.

Valentina Vignali contro un fan: “…sparisci prima che ti denuncio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali ha postato ieri una foto molto tenera; in dolce compagnia davanti al camino di casa a suonare con la chitarra. Sicuramente un bel modo di trascorrere le serate visti i divieti. Qualcuno avrebbe criticato e trovato poco carino suonare lo strumento in quanto sotto il periodo pasquale. Un attacco – inutile e gratuito – che non ha lasciato indifferente la cestista che ha risposto per le rime.

“…ma con tutte le porcherie da maniaco che mi scrivi su direct hai anche il coraggio di criticarmi e nominare “nostro signore”? ma fatti schifo da solo e sparisci prima che ti denuncio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Risposta del fan? Non pervenuta, prevedibile.