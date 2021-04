Christian De Sica distrutto dopo ieri, serata da dimenticare

Christian De Sica deve incassare un duro colpo. Gli ascolti di ieri sera del suo programma sono da dimenticare.

Dopo ieri Christian De Sica deve riprendersi. Il risultato raggiunto con il suo programma “Una Serata tra Amici” non è stato soddisfacente. I dati parlano chiaro. Lo show ha raggiunto solo il 9,6% di share e 2.218.000 spettatori. A superare nettamente la trasmissione è stato il serale di “Amici” che ha raggiunto il 28,73% di share e 6.016.000 persone. A terzo posto poi si è classificato “Città segrete” su Rai 3.

De Sica è stato superato dalla De Filippi. Gli spettatori hanno preferito il format della scuola di Amici a quello del noto attore romano con Pino Stramboli.

De Sica: premonizioni sugli esiti degli ascolti

Il format di Christian De Sica non ha riscontrato gli ascolti desiderati. L’attore deve incassare il colpo. Ma forse non è stato un risultato così inaspettato. Qualche giorno fa infatti aveva svelato alcune preoccupazioni in merito alla serata. In particolare la messa in onda in contemporanea con Amici aveva destato tensioni in De Sica.

“Avrei preferito non scontrarmi con Amici ma gli altri giorni erano occupati. Sarà quel che sarà. Abbiamo spettatori diversi, lei ha i ragazzi. Spero di portarmi dietro un po’ di pubblico giovane, quello dei cinepanettoni”, le parole di Christian rilasciate durante un’intervista a La Repubblica.

Il programma dell’attore romano, in onda ieri sera su Rai1, si intitola “Una serata tra amici”. Un format creato nell’obiettivo di festeggiare i protagonisti del mondo dello spettacolo. E con questa novità De Sica è ritornato sulle scene.

Al suo fianco la figlia Rosa che per la primissima volta si è esibita insieme al padre. Classe 1987, nata a Roma, la ragazza è stilista e costumista. In studio tra gli ospiti è spiccato anche il volto di Carlo Verdone.